- غياب سعيد بن رحمة ورامز زروقي عن قائمة منتخب الجزائر يشير إلى نهاية محتملة لمشوارهما مع "الخُضر"، بعد استبعادهما من المعسكر الأخير بسبب عدم إقناع المدرب والجماهير بأدائهما. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يشترط على اللاعبين تقديم مستويات متميزة مع أنديتهما للتفوق على المنافسين في المنتخب، وإلا فلن يحصلوا على فرصة جديدة. - وضعية بن رحمة وزروقي معقدة بسبب المنافسة الشديدة في مراكزهم، مما يجعل عودتهم للمنتخب شبه مستبعدة إلا في حالة تحسن أدائهم بشكل كبير.

شكّل غياب جناح نادي نيوم السعودي سعيد بن رحمة (30 عاماً) ووسط ميدان تفينتي أنشخيدة الهولندي رامز زروقي (27 عاماً) عن قائمة منتخب الجزائر الأخيرة مؤشراً جديداً على نهاية مرحلة الثنائي مع "الخُضر"، بعدما استبعدهما المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) من المعسكر الذي ينطلق الاثنين ويتخلله لقاءان حاسمان ضد الصومال وأوغندا في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر في المنتخب الجزائري، رفض الكشف عن اسمه، فإن فلاديمير بيتكوفيتش لا ينوي إعادة بن رحمة وزروقي إلى حساباته في الفترة المقبلة، بعد أن فشلا في إقناع الجماهير الجزائرية وحتى الجهاز الفني بأدائهما خلال المعسكرات الماضية، خصوصاً في مباراتي سبتمبر/أيلول ضد بوتسوانا وغينيا. ويشترط المدرب البوسني أن يقدم اللاعبان مستويات كبيرة مع نادييهما وأن يتفوقا بوضوح على منافسيهما في المنتخب، وإلا فلن يمنحهما فرصة جديدة.

وتبدو وضعية سعيد بن رحمة معقدة أكثر، إذ إنه إضافة إلى تراجع مستواه في بداية الموسم مع نادي نيوم السعودي، فإن الخط الأمامي لمنتخب الجزائر يزخر بخيارات عديدة، على غرار يوسف بلايلي ورياض محرز وأنيس حاج موسى ومحمد الأمين عمورة وغيرهم، إضافة إلى المهاجمين القادمين بقوة في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل عودة لاعب وستهام يونايتد السابق شبه مستبعدة في ظل عدم تقديمه الإضافة المنتظرة.

أما بالنسبة لزروقي، فإن وضعيته تزداد صعوبة مع تنافس شديد في وسط الميدان، فعودة نجم دينامو زغرب الكرواتي إسماعيل بن ناصر إلى مستواه بعد الإصابة وبروز لاعب أنجيه الفرنسي عماد عبدلي ونجم شارلوروا البلجيكي ياسين تيطراوي، يجعلان حظوظ لاعب تفينتي أنشخيدة محدودة للغاية، خاصة أن مستوياته الأخيرة لم ترتقِ إلى تطلعات المدرب والجماهير على حد سواء.

وبناءً على ذلك، فإن مستقبل سعيد بن رحمة ورامز زروقي مع المنتخب الجزائري يبدو غامضاً بعد هذه التطورات، بل حتى إنه مرشح للانتهاء، بما أن حظوظهما شبه منعدمة في الوجود بقائمة "الخُضر" خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب، إلا في حالة حدوث انتفاضة كبيرة منهما مع نادييهما تعيدهما إلى دائرة المنافسة.