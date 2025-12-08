حطّت بعثة منتخب "نسور قرطاج" رحالها اليوم في مطار تونس قرطاج الدولي، بعد انتهاء رحلتها في كأس العرب 2025 لكرة القدم بالخروج من دور المجموعات، عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بأربع نقاط خلف منتخبي فلسطين وسورية اللذين حصد كل منهما خمس نقاط.

وقال مساعد مدرب منتخب تونس لكرة القدم حمادي الدو بعد وصوله مع بعثة المنتخب إلى البلاد، في تصريحات خصّ بها "العربي الجديد"، اليوم الاثنين: "طالما أننا لم نتأهل للدور الثاني، نعتبر أننا لم ننجح في هذه المشاركة، لكننا أخذنا العبر. تمنينا إفراح جماهيرنا، طبعاً البداية كانت صعبة في الدورة، لم نجد الانتعاشة البدنية، خاصة في المقابلتين الأولى والثانية، وفي اللقاء الثالث انتصرنا بإقناع، وقدمنا مباراة مميزة، لكنها لم تكن كافية لبلوغ الدور الثاني، للأسف هذه هي كرة القدم".

وختم الدو حديثه: "سنبني على المباراة الأخيرة، لدينا الآن بطولة أمم أفريقيا، وسنحضر لها كما يجب حتى نفرح جماهيرنا، لكن في الحقيقة لو تأهلنا من دور المجموعات لكأس العرب لكنا سنصل بعيداً في هذه البطولة، خاصة أن المنافسين ليسوا أفضل منا، بالعكس كنّا أفضل منهم، فردياً وجماعياً كنّا أحسن، نعم لو تجاوزنا الدور الأول لكنا سنحقق مشاركة ممتازة جداً، بطبيعة الحال هو أمرٌ يقلق، لكن سنغلق الصفحة، وفي المباراة الأخيرة حفظنا ماء الوجه، لعبنا، وقدّمنا أداء كبيراً، وانتصرنا بنتيجة عريضة، لكنها لم تكن كافية".

وسيبدأ منتخب تونس حالياً تحضيراته لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2025 التي تنطلق هذا الشهر، وسيتوجب على المدرب سامي الطرابلسي التفكير في التشكيلة التي ستحاول حصد اللقب في النسخة المقامة في المغرب، خاصة أن العديد من العناصر المحترفين في قارة أوروبا سيعززون صفوف نسور قرطاج، ما سيُعطي دفعة قوية للفريق الذي يلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضمّ منتخبات: نيجيريا، أوغندا، وتنزانيا.