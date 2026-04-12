مساعد أرنولد عن تأهل العراق: كان الأمر يبدو مستحيلاً

- تأهل منتخب العراق إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على بوليفيا في الملحق العالمي، حيث كانت كل مباراة بمثابة حياة أو موت، مما جعل اللحظة مؤثرة للغاية للجميع، بما في ذلك الجهاز الفني الأجنبي الذي عمل على بناء ثقافة احترافية بين اللاعبين. - المدرب غراهام أرنولد لعب دوراً محورياً بشخصيته العفوية التي قربته من اللاعبين العراقيين، حيث تمكن من امتصاص الضغوط الهائلة، مما ساهم في تحقيق التأهل رغم التحديات. - العراق سيواجه مجموعة صعبة تضم فرنسا والنرويج والسنغال، لكن التأهل كان الأصعب، والآن يمكنهم اللعب بلا خوف، مع التركيز على التعلم من التجربة كخريطة طريق للمستقبل.

استعاد روب ستانتون (54 عاماً)، المدرب المساعد للأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، لحظة تأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على بوليفيا (2-1)، في نهائي الملحق العالمي الذي أقيم في المكسيك.

وقال ستانتون خلال حديثه لموقع فوتبول 360 الأسترالي، أمس السبت: "لم يكن من المفترض أن نحقق ذلك. حقاً لم يكن من المفترض. كان الأمر يبدو مستحيلاً، لكن في كل فترة توقف كنا نجد طريقة للعبور. كل نافذة كانت حياة أو موت. إما ننجح وإما نغادر. ومع كل نجاح، كنا نعود للتخطيط والاستعداد من جديد".

وأضاف ذاكراً "عندما أطلق الحكم صفارة النهاية أمام بوليفيا، كان المشهد لا يُصدّق. نظرت في أعين اللاعبين، كانوا غارقين في مشاعر جياشة، حتى أعضاء الاتحاد. كانت الدموع واضحة. لحظة مؤثرة بكل معنى الكلمة". وأوضح ستانتون أن التجربة كانت مختلفة عند الجهاز الفني الأجنبي: "نحن لا نمثل بلدنا، بل نعمل من أجل بلد آخر. أردت أن أعيش كل لحظة. بعض اللاعبين كانوا يرتجفون. حارس المرمى أحمد باسل قال لي: هذا أعظم يوم في حياتي. عندما تسمع ذلك، تدرك عظمة ما تحقق".

وأوضح ستانتون: "اللاعب العراقي عاطفي بطبعه، والانضباط كان تحدياً دائماً. لكننا عملنا على بناء ثقافة احترافية: مواعيد، التزام، سلوك يومي. اللاعبون تقبلوا ذلك، ونحن تقبلنا خصوصيتهم. بنينا الثقة، وكانت النتيجة التأهل". وعن شخصية أرنولد قال: "لا أعرف كثيرين قادرين على إنجاز ما فعله. احتاج الأمر إلى شخصية خاصة. هو شخص عفوي أحياناً، وقد أحب العراقيون ذلك لأنه قرّبهم منه. امتص ضغوطاً هائلة، أكثر مما واجهه حتى مع منتخب أستراليا". وعن مهمة العمل مع منتخب العراق، أردف قائلاً: "اتصلوا بي، وبعد ثلاثة أو أربعة أيام كنت في بغداد. لم أوقع شيئاً، كان اتفاقاً شفهياً فقط. زوجتي قالت لي: افعلها. تجربة من أفضل ما مررت به في مسيرتي".

وحجز العراقيون مقعدهم في الملحق بعد ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 107 أمام الإمارات، لكن الفوضى ضربت التحضيرات قبل الملحق القاري بسبب الحرب في المنطقة. وسيخوض العراق المونديال في مجموعة نارية تضم فرنسا، والنرويج، والسنغال، والتي وصفها ستانتون بـ "مجموعة الموت"، لكنه شدد: "أصعب شيء كان التأهل. الآن الضغط زال. سنلعب بلا خوف". وختم: "كأس العالم دائماً يشهد مفاجآت. ربما نحقق فوزاً، شباكاً نظيفة، هدفاً واحداً. الأهم هو ما سيتعلمه العراق من هذه التجربة. هذا ليس إنجازاً عابراً، بل خريطة طريق للمستقبل، لكي يعود العراق ويُكرر الحلم من جديد".