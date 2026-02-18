مسؤول بارز في "الكاف" يعترف: المغرب تعرض للظلم في النهائي الأفريقي

- شهد نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال جدلاً واسعاً بعد خسارة المغرب 0-1، حيث تخلل المباراة أحداث صادمة، منها تهديد السنغال بعدم استكمال اللقاء بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب. - اعترف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بوجود قرارات مشكوك فيها، مشيراً إلى عدم معاقبة لاعبي السنغال الذين غادروا الملعب، مما أثار انتقادات واسعة. - تصريحات رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم أكدت الظلم الذي تعرض له المغرب، مما يعيد الجدل حول أداء الحكم والعقوبات المفروضة على السنغال.

يُثير نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال جدلاً واسعاً، وذلك بعد مرور قرابة الشهر على اللقاء الذي خسره "أسود الأطلس" أمام "أسود التيرينغا" بنتيجة 0-1، إثر اللجوء إلى الحصص الإضافية، بعدما رافقت المباراة الختامية أحداث صادمة، خاصة بعد تهديد منتخب السنغال بعدم استكمال المواجهة إثر إعلان الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت البديل قبل العودة إلى أرضية الميدان لمتابعة اللقاء، الذي شهد إهدار نجم ريال مدريد إبراهيم دياز فرصة حسم اللقب الثاني من خلال تنفيذها على طريقة "بانينكا" وتصدّى لها الحارس إدواردو ميندي بسهولة.

وكشف تقرير نشره موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، أقرّ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوليفييه سفاري بوجود قرارات مشكوك فيها، قائلاً: "كان ينبغي معاقبة كل لاعب سنغالي غادر الملعب فور عودته، لكننا أصدرنا تعليمات بعدم القيام بذلك حفاظاً على سير المباراة، وتجنباً لإنهاء اللقاء قبل الأوان". وغادر عدد من لاعبي السنغال فعلاً الملعب وتوجهوا إلى حجرات الملابس، قبل أن يعودوا لاحقاً بطلب من النجم ساديو ماني، في مشهد أساء كثيراً لكرة القدم الأفريقية.

وتزامن هذا الاعتراف الخطير مع تصريحات نارية لرئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم سمير صبحة لصحيفة ذا غارديان البريطانية، حيث قال: "أعتذر للاتحاد المغربي لكرة القدم عن الظلم الذي لحق بهم، لم تُحترم القواعد. لقد سُلبت منهم الجائزة. لا أقول إنه لا ينبغي منح الكأس للسنغال. لقد انتهى الأمر، لكن يجب أن نعترف بوقوع ظلم"، مع العلم أن سمير صبحة عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي. ومن شأن هذه التصريحات أن تعيد الجدل أكثر بشأن الأحداث التي شهدها النهائي، وأداء الحكم الذي لم يُعاقب لاعبي السنغال على تصرفهم، ولكن الاتحاد الأفريقي فرض لاحقاً عقوبات قاسية على الاتحاد السنغالي وعلى مدرب المنتخب.