أكد سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، عدم قدرة منتخب بلاده في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستنطلق بعد أيام عدّة، بالإضافة إلى الصعوبة في قيام النجوم بإجراء التمارين قبل صافرة بداية المسابقة الدولية.

وقام سفير إيران في المكسيك، بزيارة مدينة تيخوانا الحدودية، بعدما نقل منتخب بلاده مقر إقامته خلال بطولة كأس العالم 2026، بدلاً عن مدينة توكسون في ولاية أريزونا الأميركية، مُضيفاً في حديثه، الذي نقلته وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، إن "الدولة الواقعة شمالاً"، يقصد الولايات المتحدة الأميركية "لم تفِ بالتزاماتها باستضافة المنتخب الإيراني. لا نعلم ما إذا كانوا سيمنحون اللاعبين تأشيرات أم لا".

وسيخوض منتخب إيران مبارياته الثلاث في دور المجموعات في مدينتَين على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية، وهما لوس أنجليس وسياتل، لكن السفير الإيراني في المكسيك، شكّك بكل شيء قبل أيام على انطلاق منافسات مونديال 2026، بقوله: "نحن لا نشارك في كأس العالم على قدم المساواة. لم نتمكن من إخضاع فريقنا للتمارين على النّحو المطلوب".

وزار دبلوماسيون إيرانيون الملعب الذي يتدرب فيه الفريق الأربعاء الماضي، من أجل عقد اجتماعات مع النجوم والجهاز الفني وبعثة الفريق، الذي من المقرّر أن يخوض أول مواجهة في بطولة كأس العالم 2026 ضد منتخب نيوزلندا في مدينة لوس أنجليس، وبدها ضد بلجيكا، قبل السفر إلى سياتل، حتى يلعبوا اللقاء الثالث أمام مصر.