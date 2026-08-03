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مسؤول ألماني: علاقتنا مع "فيفا" وصلت إلى طريق مسدود

كرة عالمية
برلين

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
ريتيج مع فولر خلال حصة تدريبية للمنتخب الألماني، 26 يونيو 2026 (ألكسندر هاسنشتاين/Getty)
ريتيج مع فولر خلال حصة تدريبية لمنتخب ألمانيا، 26 يونيو 2026 (ألكسندر هاسنشتاين/Getty)
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- أكد أندرياس ريتيج أن العلاقة بين الاتحاد الألماني لكرة القدم والفيفا وصلت لطريق مسدود بسبب خصخصة حقوق كأس العالم وقرارات القيادة غير النزيهة.
- أشار ريتيج إلى أن إنفانتينو محاط بأشخاص من عالم المال، مما يضر بمبادئ كرة القدم، معبراً عن خيبة أمله في قيادة إنفانتينو التي كانت تهدف لتعزيز سلطته.
- تراجع إنفانتينو عن خطة خصخصة حقوق كأس العالم بعد معارضة شديدة من يويفا، الذي هدد بمقاطعة البطولة، مما يعكس فقدان الثقة في قيادته.

أكد المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم أندرياس ريتيج (63 عاماً)، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.

قال ريتيج في تصريحات لمجلة شتيرن الألمانية، الاثنين: "أرى أن ما حدث فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه"، مضيفاً "هذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لإستدراج الناس". وتابع "وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال. لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم".

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وقال ريتيج أيضاً "في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الاتحاد الدولي خلفا لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة. لقد حدثت تطورات عديدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه". وختم حديثه بالقول "بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية". وكشف إنفانتينو في وقت سابق عن خطة بمليارات الدولارات، الأسبوع الماضي، تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.

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