مزراوي يُثير جدلاً بعد رفضه التوقيع لمشجع مانشستر يونايتد

أثار مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، المغربي نصير مزراوي (28 عاماً)، الجدل بين جماهير "الشياطين الحُمر"، بعدما رفض منح توقيعه الكامل لأحد المشجعين، الذي كان يقف خارج مقر التدريبات منتظراً اللاعبين.

وذكر موقع "آر أم سي" الفرنسي، الثلاثاء، أن تسجيلاً مصوراً مدته خمس ثوان فقط، انتشر للنجم المغربي، الذي كان في طريقه نحو مغادرة مركز تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن أحد الأشخاص اقترب من نصير مزراوي، حتى يطلب منه التوقيع على كتاب يحتوي على الرقم (3) مرتين.

وأضاف أن مزراوي لاحظ أن الشخص يعمل في إعادة بيع التذكارات، الأمر الذي دفع النجم المغربي إلى عدم منحه توقيعه الرسمي، بل قام برسم خط متعرج صغير بالقلم على الرقمين، قبل أن يغادر مكان تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي شهد استعدادات الفريق.

وتابع أن المقطع الأصلي الذي نشره حساب يدعى "أم أتش ميمورابيليا" على منصة "تيك توك" حصد نحو 1.7 مليون مشاهدة وأكثر من 58 ألف إعجاب، وسط تعليقات كان في غالبها انتقاد المشجع واتهامه بمحاولة الربح من توقيعات اللاعبين. وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن النجم المغربي، نصير مزراوي، سبق أن منح توقيعه الكامل على الرقم نفسه في مناسبات سابقة، ما عزز فرضية أن مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تعمّد هذه المرة تفادي استغلال اسمه تجارياً.