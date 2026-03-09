- نصير مزراوي يوضح كيفية التوفيق بين الصيام وكرة القدم الاحترافية، مستفيداً من خبرته منذ الطفولة في إدارة طاقته البدنية لضمان الأداء العالي. - يؤكد مزراوي على أهمية التخطيط الجيد للوجبات خلال ساعات الإفطار، مما يساعد في الحفاظ على الجاهزية البدنية رغم البرنامج المكثف للتدريبات والمباريات. - تصريحات مزراوي تسلط الضوء على الانضباط والتحضير اللازمين للجمع بين الالتزام الديني ومتطلبات كرة القدم، مع تزايد وعي الأندية بأهمية تكييف البرامج التدريبية خلال رمضان.

تحدّث الدولي المغربي نصير مزراوي (28 عاماً) عن الطريقة التي تمكنه من التوفيق بين متطلبات كرة القدم الاحترافية، والصيام خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن التجربة التي اكتسبها منذ طفولته ساعدته على إدارة طاقته البدنية بشكل يضمن الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء داخل الملعب.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يوم الأحد، أوضح مزراوي أن اعتياده على الصيام منذ سن مبكرة منحه فهماً عميقاً لكيفية التعامل مع متطلبات التدريب والمباريات خلال الشهر الكريم، مؤكداً أن الخبرة تلعب دوراً أساسياً في هذا التوازن. وقال في هذا السياق: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالخبرة. لقد اعتدت على ذلك منذ فترة طويلة، منذ أن كنت صغيراً جداً". وأشار مزراوي إلى أن التخطيط الجيد للوجبات خلال الساعات التي يسمح فيها بالأكل، يُعد عاملاً أساسياً للحفاظ على الجاهزية البدنية طوال اليوم، خصوصاً في ظل البرنامج المكثف للتدريبات والمباريات. وأضاف: "مع الوقت تتعلم كيف تتناول الطعام بطريقة تساعدك على البقاء في أفضل حالاتك طوال اليوم. من المهم جداً أن تزود جسمك بالطاقة عندما تكون قادراً على تناول الطعام، حتى تتمكن من تقديم أفضل أداء أثناء الصيام".

وتعكس تصريحات مزراوي حجم الانضباط والتحضير الذي يتطلبه الجمع بين الالتزام الديني ومتطلبات كرة القدم الاحترافية على أعلى مستوى، في وقت يزداد وعي الأندية واللاعبين بأهمية تكييف البرامج التدريبية والروتين اليومي خلال الشهر الفضيل. ويواصل العديد من لاعبي كرة القدم المسلمين في أوروبا خوض المباريات والتدريبات خلال شهر رمضان وهم صائمون، معتمدين على برامج غذائية دقيقة واستراتيجيات خاصة للترطيب والتعافي البدني، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأداء رغم تحديات الصيام.