مزراوي يتلقى صدمة قبل مونديال 2026 بسبب أسطورة يونايتد

- تلقى نصير مزراوي، مدافع منتخب المغرب، انتقادات حادة من بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي دعا للاستغناء عنه في الميركاتو القادم بسبب عدم تقديمه الإضافة المرجوة في أي مركز يلعب فيه. - أكد سكولز أن مزراوي لا يناسب طريقة اللعب الحالية في مانشستر يونايتد، مشيراً إلى ضرورة إنهاء عقده لتعزيز الدفاع بلاعبين يتمتعون بالقوة والسرعة. - حدد سكولز عدة لاعبين يجب الاستغناء عنهم، منهم هاري ماغواير ولوك شو، ودعا لتعويض رحيل كاسيميرو بلاعبين يلبيون احتياجات الفريق.

تلقى مدافع منتخب المغرب نصير مزراوي (28 عاماً)، صدمة كبرى قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل، بسبب التصريحات التي أطلقها أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق بول سكولز، الذي وجه دعوة صريحة إلى إدارة "الشياطين الحُمر" لضرورة الاستغناء عن خدمات "أسد الأطلس" في الميركاتو القادم.

وقال بول سكولز في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، الثلاثاء، إن العديد من النجوم في نادي مانشستر يونايتد لا يستحقون حمل قميص الفريق الإنكليزي، مشيراً إلى أن نصير مزراوي يُعد أحد أبرز هذه الأمثلة بسبب عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه في أي مركز يلعب فيه داخل الملعب، والأمر ظهر بشكل كبير في الموسم الجاري.

وأضاف: "لا أعرف أين مركز مزراوي مع مانشستر يونايتد. لقد تم استخدامه في قلب الدفاع بعض الأحيان خلال المواجهات الماضية، وتارة على الجهة اليسرى، لكن بالنسبة لي، فإنني أعتقد أن المغربي لا يناسب طريقة اللعب الحالية في الفريق، وعلى الإدارة العمل على إنهاء عقده في سوق الانتقالات الصيفية من أجل حسم صفقات تلبي احتياجات الجهاز الفني".

وأكدت الصحيفة أن بول سكولز يُريد من إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي العمل على بناء دفاع يتسم بالقوة البدنية والسرعة الصارمة، حيث يُعد نصير مزراوي نقطة ضعف ضخمة، بالإضافة إلى زميله الآخر هاري ماغواير، الذي لا يتحرك بالشكل المناسب، رغم أن مركزه في قلب الدفاع حيوي، لكنه لا يلبي طموحات "الشياطين الحُمر".

وختمت تقريرها بالإشارة إلى أن بول سكولز حدد عدة أسماء يجب على إدارة مانشستر يونايتد العمل على الاستغناء عنهم في سوق الانتقالات الصيفية القادم، وهم: نصير مزراوي، هاري ماغواير، ليني يورو، باتريك دورغو، لوك شو، بالإضافة إلى ماسون ماونت، مانويل أوغارتي وجوشوا زيركزي، فيما دعا بشكل مباشر إلى ضرورة تعويض رحيل البرازيلي كاسيميرو.