مرياح يورّط تونس بركلة جزاء أمام مالي.. الشريف يشرح بالأدلة

- تسبب المدافع ياسين مرياح في ركلة جزاء لصالح منتخب مالي خلال مواجهة دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا، بعد أن لامست الكرة يده في الوقت بدل الضائع، مما أثار اعتراض لاعبي تونس. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، مشيراً إلى أن مرياح أخطأ في محاولة لعب الكرة برأسه، مما أدى إلى لمسها بساعده الأيسر. - تقنية الفيديو المساعد "فار" دعمت قرار الحكم، مما أدى إلى تأكيد ركلة الجزاء لصالح مالي، وسط جدل حول الحادثة.

قام مدافع منتخب تونس، ياسين مرياح (32 عاماً)، بتوريط كتيبة المدرب سامي الطرابلسي، بعدما تسبب بركلة جزاء لصالح المنتخب المالي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وفي الوقت بدل الضائع، حاول المدافع ياسين مرياح إبعاد الكرة المرفوعة إلى داخل منطقة جزاء منتخب تونس، لكنها لامست يده، الأمر الذي دفع الحكم إلى احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مالي، وسط اعتراض لاعبي "نسور قرطاج"، الذين انتظروا القرار النهائي من تقنية الفيديو المساعد "فار"، التي أكدت صحة قرار قاضي المواجهة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بصحة ركلة جزاء منتخب مالي، بقوله: "رُفعت الكرة طويلة إلى داخل منطقة جزاء منتخب تونس، وعاد إليها متراجعاً ياسين مرياح، الذي تحرك إلى الخلف من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، وقام بعملية ارتقاء ليلعب الكرة برأسه، لكنه أخطأ في لعب الكرة".

وتابع: "حرك ياسين مرياح ساعد يده اليسرى القريب من الصدر من الأعلى إلى الأسفل وللجانب الأيسر ملاحقاً مسار الكرة، فأدى ذلك إلى لعب الكرة بساعد يده اليسرى، وإبعادها عن السقوط باتجاه منافسه، وطبعاً قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء، لوجود حركة باتجاه لعب الكرة أو لمسها بالساعد الأيسر، وهناك لمسة يد متعمدة حصلت داخل منطقة جزاء، وكان قرار الحكم النهائي صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مالي ضد نظيره التونسي".