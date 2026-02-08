- ارتكب ياسين مرياح خطأ حاسماً أدى إلى هزيمة الترجي أمام الملعب المالي (0-1)، مما جمد رصيد الفريق عند 6 نقاط وهدد تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج لتفادي الخسارة أمام بترو الأنغولي في الجولة الأخيرة. - رغم سيطرة الترجي وإضاعة العديد من الفرص، لم يتمكن من التسجيل، حيث يعاني الفريق هجومياً بتسجيله أربعة أهداف فقط في خمس مباريات، مما زاد من الضغوط على المدرب ماهر الكنزاري. - مرياح، الذي عاد للمشاركة بعد إصابة، تعرض لانتقادات بسبب أخطائه المتكررة، والتي أثرت سابقاً على منتخب تونس وأدت لإقالة المدرب سامي الطرابلسي.

ارتكب مدافع الترجي التونسي، ياسين مرياح (32 عاماً)، خطأ حاسماً ساهم في هزيمة فريقه، اليوم الأحد، أمام مُضيفه الملعب المالي، بنتيجة (0ـ1)، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، ليتجمّد رصيد الفريق التونسي عند 6 نقاط في المركز الثاني، وبات مُهدداً بعدم التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، حيث سيكون مطالباً بتفادي الخسارة في آخر مباراة مع شريكه في هذا المركز بترو الأنغولي، بينما ضمن الملعب المالي الصدارة رسمياً.

ورغم سيطرة الترجي على المباراة، لم يقدر على هزّ شباك منافسه وأضاع الكثير من الفرص التي كانت ستُعطي الفريق أسبقيّة في المنافسة على صدارة المجموعة خاصة في شوط اللقاء الأول عندما كان كونتي قادراً على التهديف، ولكن خطأ مرياح كان كارثياً في الشوط الثاني، ولم يقدر الترجي لاحقاً على التعويض رغم التعويضات التي قام بها المدرب ماهر الكنزاري من أجل الوصول إلى مرمى المنافس ولكن من دون أية مكاسب، ذلك أن الترجي يعاني هجومياً في هذه النسخة من المسابقة حيث سجل أربعة أهداف فقط في خمس مباريات.

وشارك مرياح أساسياً للمرة الأولى منذ مواجهة ثمن نهائي، في كأس أمم أفريقيا في المغرب أمام مالي في الشهر الماضي، بما أنّه كان يعاني إصابة، وكان قد ارتكب خطأ كلف "نسور قرطاج" ركلة جزاء، عدل من خلالها منتخب مالي النتيجة، وحرمت تونس من التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهي هفوة كان لها انعكاس كبير على منتخب بلاده، وكذلك على المدرب سامي الطرابلسي، الذي تمّت إقالته من تدريب "النسور"، وفي أول لقاء له بعد مواجهة مالي، رافق سوء الحظ المدافع الدولي مجدداً، حيث طاولته الانتقادات من قبل الجماهير، بما أنّه يملك خبرة واسعة وكان مطالباً بمساعدة فريقه الذي افتقد خدماته طويلاً. في الوقت عينه قد يجد المدرب ماهر الكنزاري، المصير الذي واجه الطرابلسي مع المنتخب، ذلك أن خسارة الترجي أمام بيترو الأنغولي في الجولة السادسة سيحرمه من التأهل.