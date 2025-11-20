- ياسين مرياح يعبر عن ثقته في قدرة منتخب تونس على المنافسة في كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى النضج الفني والذهني الذي يعيشه الفريق، والذي يعزز من فرصه في تحقيق اللقب. - التجارب الأخيرة أمام منتخبات عالمية مثل البرازيل منحت الفريق دفعة معنوية، حيث أظهر المنتخب تماسكاً دفاعياً مميزاً، مما يعزز من طموحاته في البطولات القارية. - مرياح يؤكد على أهمية الدعم الجماهيري، مشيراً إلى تأثيره الإيجابي في المباريات، ويدعو لمواصلة الدعم في الاستحقاقات المقبلة.

عبّر مدافع منتخب تونس، ياسين مرياح (32 عاماً)، عن ثقته الكبيرة بقدرة "نسور قرطاج" على الظهور بصورة مميزة في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن المنتخب يعيش مرحلة نضج فني وذهني، تمنحه الحق في التفكير بجدية في المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية. وأشار اللاعب في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، مساء الأربعاء، إلى أن التجارب الأخيرة أمام كبار المنتخبات العالمية عززت شخصية الفريق ومنحته دفعة معنوية مهمة قبل الدخول في المعترك القاري.

وحول إمكانية التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد التعادل مع البرازيل بهدف لمثله، قال مرياح: "هذا لقاء يختلف تماماً عن أجواء أمم أفريقيا. صحيح أننا واجهنا واحداً من أفضل منتخبات العالم، لكن بطولة أفريقيا لها طبيعتها الخاصة وظروفها المختلفة. أعتقد أن الوقت قد حان لمنتخب تونس كي يحلم بجدية بحصد لقب كأس أفريقيا". وحول ما قدمه في خط الدفاع خلال مواجهة البرازيل، وإيقاف نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، أردف: "لعبنا كفريق واحد، وتحركنا ككتلة دفاعية متماسكة. الحمد لله كنا في الموعد، وهذه المجموعة تملك جودة عالية وتستحق أن تحقق نتائج أكبر في المرحلة المقبلة".

كما شدد مرياح، على أهمية الدعم الجماهيري قائلاً: "نحن بحاجة إلى جمهورنا. شاهدت بنفسي الفارق الذي صنعه الحضور الجماهيري في مباراة البرازيل. مع عزيمة المشجعين وحماسهم، قدمنا أداء مضاعفاً وربما أكثر. نشكر الجماهير التي رافقتنا في فرنسا، ونتمنى رؤية الدعم نفسه في ملعب رادس".