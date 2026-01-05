مروان عطية يرد الجميل إلى حسام حسن بعد خمس سنوات

- تألق مروان عطية في مباراة مصر ضد بنين بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث سجل هدفه الدولي الأول وصنع هدفاً آخر، مما ساهم في تأهل مصر إلى ربع النهائي. - تحت قيادة حسام حسن، أصبح عطية لاعباً أساسياً في منتخب مصر، حيث استبعدت أسماء كبيرة لإفساح المجال له، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها له المدرب. - منذ انضمامه للأهلي في 2023، حقق عطية العديد من الألقاب، ورفض النادي عروضاً مغرية للاستغناء عنه، مؤكداً على دوره التكتيكي المهم.

بهدف جميل وتمريرة حاسمة، قدّم نجم وسط منتخب مصر مروان عطية (28 عاماً) واحدة من أفضل مبارياته الدولية على الإطلاق، وساهم في فوز بلاده على بنين (3-1) في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقامة حالياً في المغرب، ليقود "الفراعنة"، أصحاب الرقم القياسي في الفوز باللقب الأفريقي، إلى الدور ربع النهائي.

وسجل مروان عطية الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الـ69، وهو أول أهدافه الدولية بشكلٍ عام، وكذلك صنع الهدف الثاني لزميله قلب الدفاع ياسر إبراهيم في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول الإضافي، ويعد تألقه مع منتخب مصر في وجود المدير الفني حسام حسن استمراراً للعلاقة القوية التي جمعت المدرب ولاعبه، حيث يُعتبر المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" من أشد المقتنعين به، بعدما اكتشفه وصنع نجوميته في نادي الاتحاد السكندري قبل خمس سنوات.

وقال مروان عطية، في تصريحات متلفزة عام 2022، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي من الاتحاد السكندري عن مديره الفني وقتها حسام حسن: "تعلّمت الكثير منه، خاصة الشجاعة، والقتال لآخر نفس في الملعب". ومع قدوم حسام حسن لتدريب منتخب مصر عام 2024، أصبح مروان عطية الاسم المفضل لديه في مركز لاعب الوسط المدافع، رغم تطبيق العديد من طرق اللعب.

وتألق مروان عطية رفقة حسام حسن في منتخب مصر بعدما نال الفرصة الكاملة، بل وأدّت الثقة به إلى حدّ استبعاد أسماء كبيرة من منتخب مصر بشكل متتالٍ لإفساح المجال أمام لاعب الأهلي، مثل نجم الجزيرة الإماراتي محمد النني ولاعب الشمال القطري أكرم توفيق، بل وتغيير مركز نجم الوكرة القطري حمدي فتحي من لاعب الارتكاز إلى "الليبرو" مؤخراً، والاعتماد فقط على مروان عطية في الوسط.

ويلعب مروان عطية رفقة النادي الأهلي منذ مطلع عام 2023، إذ نجح في الحصول على الكثير من الألقاب، أبرزها الفوز بالدوري المصري أعوام: 2023 و2024 و2025، والفوز بدوري أبطال أفريقيا نسختي: 2023 و2024، وشارك معه في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية صيف العام الماضي 2025.

ورفض النادي الأهلي الاستغناء عن مروان عطية قبل أسابيع بعدما تلقى عروضاً احترافية أوروبية وخليجية نظير أكثر من مليوني دولار أميركي (100 مليون جنيه)، وتمسك باستمراره في صفوفه لأهمية دوره التكتيكي، إذ يعتبر اللاعب عنصراً أساسياً مع كلّ المدربين الذين قادوا الأهلي، مثل السويسري مارسيل كولر، والإسباني خوسيه ريبيرو، والمصري عماد النحاس، وأخيراً الدنماركي ييس توروب.