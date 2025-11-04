مروان سنادي مُهدد بالغياب عن المغرب في أمم أفريقيا... ما السبب؟

- خضع مروان سنادي، نجم أتلتيك بلباو، لعملية جراحية ناجحة في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، مما يقلل من فرص مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025. - يعاني أتلتيك بلباو من غيابات متعددة قبل مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب المدرب إرنستو فالفيردي تطور الحالة البدنية لنيكو ويليامز. - من المتوقع أن تؤثر إصابة سنادي على مشاركته مع منتخب المغرب، حيث قد يفضل المدرب وليد الركراكي عدم استدعائه بسبب حالته البدنية.

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني أنّ نجمه المغربي، مروان سنادي (24 سنة)، خضع لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة إصابة قوية تعرض لها في الفترة الأخيرة، ما يُقلص حظوظه كثيراً في المشاركة مع منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأجرى النجم المغربي الشاب، مروان سنادي، عملية جراحية ناجحة على مستوى الغضروف الهلالي في الركبة اليُمنى، بعد إصابة منعته من خوض مباراة الديربي الباسكي أمام ريال سوسييداد، السبت الماضي، على ملعب ريال أرينا في سان سيباستيان في شمال إسبانيا، ويحتاج على إثرها لفترة ليست بقصيرة من أجل التعافي منها والعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد.

وأوضح نادي أتلتيك بلباو في بيان رسمي، الثلاثاء، أن المهاجم المنحدر من مدينة فيتوريا خضع لتدخل جراحي ناجح لعلاج الغضروف في ركبته اليمنى. وجاء في البيان: "بدأ مروان سنادي الموسم وهو يعاني من آلام ناجمة على نحوٍ أساسي عن إصابة مزمنة في الغضروف الهلالي، وخضع اليوم للعملية الجراحية اللازمة"، وفي وقت لم يُحدد أتلتيك بلباو مدة غياب اللاعب عن الملاعب، لكنه أوضح أن الدولي ذي الأصول المغربية من المتوقع أن يتلقى التصريح الطبي لمغادرة المستشفى، على أن يبدأ لاحقاً مرحلة التعافي في مركز تدريبات النادي في ليزاما.

ويُعد مروان أحد ستِّ غيابات يعاني منها أتلتيك بلباو قبل مواجهة نيوكاسل مساء غد الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، في وقت يترقب المدرب إرنستو فالفيردي تطور الحالة البدنية لنيكو ويليامز الذي يعاني من آلام عضلية في المباريات الأخيرة.

ومن الممكن أن تؤثر هذه العملية الجراحية على مشاركة سنادي مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل في المغرب، إذ إنّ غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر تقريباً، سيجعل مدرب منتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي، يفضل عدم استدعائه بسب حالته الفنية والبدنية التي ستكون متواضعة نتيجة ابتعاده عن الملاعب.