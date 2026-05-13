مرموش يقترب من قرار حاسم.. ومانشستر سيتي يفتح الباب بشروط

- يسعى عمر مرموش، نجم منتخب مصر، لحسم مستقبله مع مانشستر سيتي قبل كأس العالم 2026، ليتفرغ لمهمته مع المنتخب بقيادة حسام حسن. - أبدى أستون فيلا اهتماماً كبيراً بضم مرموش، بناءً على طلب المدرب أوناي إيمري، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 59 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الفريق قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا. - مانشستر سيتي لن يمانع رحيل مرموش إذا رغب في ذلك، لكنه يطالب بمبلغ لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الإعارة للحصول على دقائق لعب أكثر.

يسعى نجم منتخب مصر، عمر مرموش (27 عاماً)، إلى حسم مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حتى يتفرغ بشكل كامل لمهمته مع منتخب الفراعنة بقيادة المدرب حسام حسن.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، الاثنين، أن عمر مرموش بات على دراية بحجم اهتمام إدارة نادي أستون فيلا بخدماته، بعدما طلب المدرب الإسباني أوناي إيمري من إدارة النادي التحرك لحسم الصفقة، التي تصل قيمتها إلى نحو 59 مليون جنيه إسترليني، التي سيحصل عليها مانشستر سيتي، الذي لا يفكر في الأمر حالياً.

وأوضح أن مرموش يعلم جيداً أن حسم الصفقة قبل خوضه منافسات بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، سيجعله يركز بشكل كامل على المشاركة مع كتيبة المدرب حسام حسن، لأن الجناح الأيسر يعلم جيداً أن مسألة رحيله عن مانشستر سيتي ستكون حديث وسائل الإعلام العالمية، وبخاصة أن الصفقة ستجعل أستون فيلا يدفع الملايين. وتابع أن سبب اهتمام أستون فيلا بخدمات النجم المصري، يعود إلى قرب الفريق الإنكليزي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، والمدرب الإسباني أوناي إيمري يعمل على تعزيز صفوف كتيبته بعدد من الصفقات، التي ستساعده على إظهار قوة الفريق، ولن يعثر على جناح أيسر أفضل من عمر مرموش.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن مانشستر سيتي لن يمانع رحيل مرموش نهائياً إذا أبدى اللاعب رغبة واضحة في المغادرة، لكنه لن يقبل بالتخلي عنه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني، كما يبقى خيار الإعارة مطروحاً، في حال سعى اللاعب إلى الحصول على دقائق لعب أكثر، بعدما وجد نفسه في بعض فترات الموسم خارج الحسابات الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.