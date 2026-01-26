مرموش يحصد ثمار تألقه مع منتخب مصر.. عملاق ألماني مهتم به

- عمر مرموش، نجم منتخب مصر، يجذب اهتمام بايرن ميونخ بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا، حيث يسعى النادي الألماني لمراقبته والتفاوض لضمه، رغم دوره الثانوي مع مانشستر سيتي. - بايرن ميونخ يواجه منافسة من فنربخشة التركي لضم مرموش، الذي يتمتع بخبرة في الدوري الألماني، حيث لعب سابقاً مع آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي. - المفاوضات معقدة بسبب عقد مرموش مع مانشستر سيتي حتى 2029، حيث يسعى النادي الإنجليزي لتحقيق أرباح مالية من الصفقة.

دخل نجم منتخب مصر عمر مرموش (26 عاماً) دائرة اهتمام نادٍ ألماني كبير، بعدما استطاع فرض نفسه وبقوة خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي ساهم فيها بوصول "الفراعنة" إلى نصف نهائي المسابقة القارية التي أقيمت في المغرب، وانتهت بتتويج منتخب السنغال باللقب الثاني في تاريخه.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الاثنين، أن نادي بايرن ميونخ مُهتم للغاية بخدمات عمر مرموش، بعدما قام بإرسال أحد الكشافين إلى المملكة المتحدة من أجل العمل على مراقبة ما يفعله صاحب الـ26 عاماً، الذي يحظى بدورٍ ثانوي مع مانشستر سيتي بسبب جلوسه في كثير من الأحيان على مقاعد البدلاء نتيجة عدم حصوله على الفرصة الكاملة من قبل المدرب بيب غوارديولا. وأوضحت أن سبب اهتمام بايرن ميونخ بخدمات مرموش يعود إلى تألق النجم المصري بشكل كبير في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها صاحب الـ26 عاماً في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، كونه لعب قبل انتقاله في شهر يناير/كانون الثاني عام 2024 مع آينتراخت فرانكفورت.

وتابعت أن إدارة بايرن ميونخ تعمل خلال الفترة القادمة على رصد ما سيفعله مرموش خلال المواجهات القادمة مع مانشستر سيتي، وستعمل على الدخول في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال النجم المصري، لأنها ترغب في قطع الطريق على فريق فنربخشة التركي الذي أعلن بشكل صريح، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يطمح إلى حسم صفقة صاحب الـ26 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وأردفت أن بايرن ميونخ يريد حسم صفقة مرموش بقيمة مالية معقولة، خاصة أن إدارة مانشستر سيتي دفعت ما يقرب من 75 مليون يورو مقابل ضم النجم المصري، الذي رحل عن آينتراخت فرانكفورت في بداية العام الماضي، ولديه عقد مع الفريق الإنكليزي يمتد حتى عام 2029، الأمر الذي سيجعل المفاوضات صعبة للغاية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن عمر مرموش داخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، التي ستدخل معركة كبرى فيما بينهما من أجل العمل على إقناع صاحب الـ26 عاماً بالمشاريع الخاصة بها حتى تحسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن الكلمة الأخيرة ستبقى بيد مانشستر سيتي الذي يمتلك عقده حتى 2029، ولن يقوم بالتفريط بخدمات المصري من دون الحصول على أرباح مالية من الصفقة.