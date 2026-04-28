مرموش غير مرتاح في سيتي.. البقاء مخاطرة والرحيل فرصة

- شهد عمر مرموش تراجعاً في مشاركاته مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث لم يعد يعتمد عليه أساسياً رغم تحسن نتائج الفريق وتصدره الدوري. - مرموش غير راضٍ عن وضعه الحالي رغم مشاركته في 31 مباراة وتسجيله ستة أهداف، ويفكر جدياً في مغادرة النادي بحثاً عن فرصة أكبر، مع اهتمام أندية مثل أستون فيلا وغلطة سراي وفنربخشة. - قرار مرموش بشأن مستقبله سيكون حاسماً، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث يسعى لاختيار النادي المناسب لتعزيز مسيرته الاحترافية.

شهدت مشاركة المهاجم المصري عمر مرموش (27 عاماً)، تراجعاً ملحوظاً مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي خلال الفترة الأخيرة، في ظل خيارات المدرب الاسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، الذي لم يعد يعتمد عليه أساسياً إلا في عددٍ قليل من المباريات، رغم تحسّن نتائج الفريق في النصف الثاني من الموسم وتصدّره جدول ترتيب الدوري.

وأوضح موقع أفريكا توب سبورتس، اليوم الثلاثاء، أنّ اللاعب المصري لم يعد مرتاحاً لوضعيته الحالية، فرغم مشاركته في 31 مباراة خلال مختلف المسابقات، وتسجيله ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، إلا أنّ هذه الأرقام لا تعكس طموحاته، إذ يسعى إلى اللعب بانتظام وخوض أكبر عددٍ من المباريات، وهو ما لا يبدو متاحاً في ظل خيارات المدرب الإسباني.

وأمام هذه الوضعية، بدأ مرموش يفكر جدّياً في مغادرة النادي مع نهاية الموسم الحالي، بحسب الموقع، بحثاً عن تجربة جديدة تمنحه دوراً أكبر. ويبرز نادي أستون فيلا الإنكليزي أحد أبرز المهتمين باللاعب المصري، وقد يمثّل النجم خياراً جدياً في خطط النادي خلال الموسم المقبل. كما يراقب ناديا غلطة سراي وفنربخشة التركيان الوضع باهتمام بالغ، ذلك أنّ الأندية التركية باتت تنافس بقوة في الميركاتو، ونجحت في استقطاب الكثير من النجوم خلال المواسم الأخيرة. ويرتبط مرموش بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2029.

وسيكون قرار مرموش بشأن مستقبله حاسماً، باعتبار أنّ الخطوة المقبلة ستكون فارقة في مسيرته الاحترافية، ذلك أنّ الاستمرار مع مانشستر سيتي يهدد مسيرته في ظل المنافسة القوية التي يجدها، كما أنه مطالب بحسن اختيار النادي المستقبلي في حال قرر الرحيل عن سيتي. والمشاركة في كأس العالم 2026، الصيف المقبل، مع منتخب مصر، قد تساعد مرموش في الحصول على عرض أفضل بما أنّ معظم الأندية ستراقب أداء اللاعبين للتعاقد مع أفضلهم.