مرشح ريال مدريد للرئاسة ضد بيريز يكشف عن مفاجأة كبيرة

- إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، يعد بتعيين راؤول غونزاليز كمدير رياضي إذا انتُخب، بهدف بناء مشروع رياضي كبير بقيادة أسطورة النادي. - يركز ريكيلمي على العودة إلى القيم الأساسية للنادي، ويؤكد على أهمية وجود شخصية مدريدية في المشروع الجديد، مع خطط لتقديم مدرب جديد وصفقات تحضيرية لموسم 2026-2027. - يسعى ريكيلمي لإعادة ريال مدريد إلى منصات التتويج محلياً وأوروبياً بعد موسمين من دون ألقاب، مع التركيز على تعزيز الفريق بصفقات جديدة.

تحدث المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني إنريكي ريكيلمي في مواجهة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، المرشح أيضاً للاستمرار في منصبه مجدداً، وكشف عن مفاجأة كبيرة سيُعلن عنها في حال انتُخب رئيساً للنادي الملكي.

وأعلن إنريكي ريكيلمي في حديث مع راديو "كادينا سير"، الثلاثاء، عن أنه إذا انتُخب رئيساً لنادي ريال مدريد الإسباني سيستلم أسطورة النادي الملكي السابق راؤول غونزاليز منصب المدير الرياضي، مؤكداً أنه يريد بناء مشروع رياضي كبير بقيادة واحد من أساطير النادي الذين لعبوا سابقاً مع النادي الإسباني، وعودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو من جديد بعد سنوات من المغادرة.

وقال ريكيلمي في حديثه: "تم الأمر بشكل رسمي، المدير الرياضي سيكون إسبانياً، ونظراً للوضع الحالي للنادي، يجب أن نعود إلى القيم الأساسية، إلى رجل مدريدي، نحن بحاجة إلى أسطورة من ريال مدريد، هو الشخص الذي اخترناه للمشروع الجديد. إذا انتُخبت رئيساً للنادي الملكي، فسيكون راؤول غونزاليز المدير الرياضي لنادي ريال مدريد في الموسم المقبل".

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وأشار المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز إلى أنه تحدث مع راؤول غونزاليز لكي يُقدم مشروعه الرياضي والكروي، والأهداف التي سيسعى لتحقيقها في حال استلم منصب مدير رياضي، بالإضافة إلى الإعلان رسمياً عن المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل والصفقات الجديدة التي يحتاجها النادي الملكي تحضيراً لموسم 2026-2027، من أجل العودة إلى منصات التتويج محلياً وأوروبياً بعد موسمين من دون ألقاب.