مرسيليا يقدم عرضاً للتعاقد مع الجزائري عبدلي

قدّم نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، عرضاً إلى أنجيه من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري حيماد عبدلي (26 عاماً)، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، الذي اقترب من ساعاته الأخيرة. واقترح نادي الجنوب الفرنسي عرضاً مبدئياً بقيمة مليوني يورو، ونسبة من رسوم انتقال مستقبلية للاعب، ولكن أنجيه رفض المقترح، وتمسّك باستمرار اللاعب إلى نهاية الموسم الحالي، ولكن هذا القرار قد لا يكون نهائياً، فقد شهد الميركاتو في السنوات الأخيرة، حسم عديد الصفقات خلال الساعات الأخيرة.

وأكد موقع أر.أم.سي. الفرنسي، السبت، تواصل المفاوضات بين الفريقين، حيث يرغب مرسيليا في الحصول على خدمات اللاعب الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وعدم انتظار قدومه في الصيف المقبل، إثر نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما سبق له التوصل إلى اتفاق مع عبدلي على الشروط الشخصية في عقده، مستغلاً قرب نهاية عقده مع الفريق، حيث سيكون حراً في 30 يونيو/ حزيران المقبل. كذلك تتيح له قوانين الاتحاد الدولي إمضاء عقد مع اللاعب، طالما دخل في آخر 6 أشهر من مدة العقد الذي يربطه بفريقه الحالي.

وردّ أنجيه سريعاً على اتفاق عبدلي مع مرسيليا، من خلال استبعاده نجم وسط ميدانه من المباريات الأخيرة، إثر نهاية مشاركته في كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، ذلك أن أنجيه كان يرغب في تمديد عقد عبدلي حتى يُمكنه أن يحصل على عرض مالي أفضل، ولكن الدولي الجزائري اختار الاتفاق مع عملاق الدوري الفرنسي منذ أسابيع، وبالتالي لم يعد أمام أنجيه الكثير من الخيارات، فإما قبول العرض المالي المقدم من مرسيليا حالياً، وإما خسارة اللاعب بنهاية الموسم دون الاستفادة مالياً. ولهذا فإن الساعات المقبلة قد تعرف اتفاقاً نهائياً، خصوصاً إن حسّن مرسيليا من قيمة العرض، ما سيُساعد عبدلي على تكوين ثنائي مع مواطنه أمين غويري، المتألق مع مرسيليا.