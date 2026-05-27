مرسيليا يفتح باب الرحيل أمام عبدلي في الميركاتو الصيفي

بات مستقبل الجزائري حمد عبدلي (26 عاماً) مع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي محل شك، رغم انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وبحسب تقرير موقع سبورت الفرنسي، أمس الثلاثاء، فإن إدارة مرسيليا لا تستبعد خيار رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي النادي إلى إعادة هيكلة التشكيلة، والتخفيف من عدد اللاعبين، إلى جانب توفير موارد مالية تساعد في تمويل مشروع التجديد داخل الفريق.

ولم ينجح عبدلي حتى الآن في فرض نفسه بشكل كامل ضمن التشكيلة الأساسية أو حتى في حسابات التناوب داخل الفريق، ما جعل وضعيته غير مستقرة مع اقتراب فترة الانتقالات. وفي المقابل، تتجه الأنظار نحو نادي ليل، الذي يراقب وضع اللاعب عن كثب، خاصة بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى النادي الفرنسي إلى تعزيز صفوفه بعناصر قادرة على تقديم الإضافة في أكثر من مركز داخل خط الوسط، من أجل مواصلة المنافسة محلياً وأوروبياً.

وأشار التقرير إلى أن قدرات عبدلي الفنية، إضافة إلى مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في عدة أدوار في وسط الميدان، تجعله خياراً مناسباً لخطط ليل، إلى جانب خبرته في الدوري الفرنسي التي قد تسهّل عملية اندماجه سريعاً مع الفريق في حال إتمام الصفقة.