مرسيدس يفتح أبوابه لميسي... تجربة استثنائية في فورمولا 1

شهدت جائزة ميامي الكبرى للفورمولا1، حضوراً لافتاً للنجوم والمشاهير، كما جرت العادة في كل عام. ومع إقامة ليونيل ميسي (38 عاماً) في المدينة، جاء ظهوره في السباق برفقة عائلته أمراً متوقعاً، في وقت تواصل فيه ميامي تعزيز صورتها كمدينة تجمع بين عالمَي الرياضة والترفيه.

ومن بين أبرز محطات زيارة ميسي، كانت داخل فريق مرسيدس، إذ فُتحت له أبواب المرآب، ودُعي للجلوس في مقعد قيادة إحدى سيارات فورمولا 1، في تجربة منحته نظرة مباشرة على عالم واحدة من أكثر الآلات الرياضية تعقيداً من الناحية التقنية. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الاثنين، فقد تولى السائقان جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مهمة مرافقة ميسي خلال التجربة، إذ قاما بشرح تفاصيل عجلة القيادة ووظائفها المتعددة، إضافة إلى توضيح كيفية عمل الأنظمة المعقدة داخل السيارة. وامتد الشرح أيضاً إلى أفراد عائلة ميسي، الذين تابعوا الشروحات باهتمام داخل المرآب.

وسرعان ما تحولت ردة فعل ميسي داخل مرآب مرسيدس إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدا النجم الأرجنتيني مندهشاً ومبتسماً طوال الوقت وهو يطّلع على قمرة القيادة وتعقيد تجهيزات السيارة. وجاءت ردة فعله عفوية وبسيطة، عكست حماسه الواضح خلال التجربة. وما لفت الأنظار أكثر، هو حالة الدهشة التي ظهرت على ميسي وهو داخل السيارة، إذ ركّز على أدق التفاصيل، وأبدى اهتماماً واضحاً بكل ما يحيط به، لينتشر هذا المشهد سريعاً عبر منصات التواصل، وتفاعل معه المشجعون الذين أبرزوا صدق وانفعال النجم الأرجنتيني.

وبالنسبة لشخصية عالمية بحجم ميسي، تُعد لحظات الدهشة العلنية أمراً نادراً، إلّا أن ما حدث داخل مرآب مرسيدس بات من أكثر المشاهد تداولاً خلال جائزة ميامي الكبرى، لما حمله من عفوية وطابع إنساني لفت أنظار عشاق الرياضة حول العالم.