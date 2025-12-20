مراكش ترحّب بضيوف الـ"الكان".. مطبخ وأجواء أفريقية

- تستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2026 في ست مدن، منها مراكش، التي تُعرف بعمرانها التاريخي ومناخها الجاذب للسياح، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار خلال البطولة. - يتميز المطبخ المراكشي بتنوعه واستخدامه المبتكر للتوابل والفواكه، مع أطباق شهيرة مثل الطنجية والكسكس، مما يعكس تراث المدينة العريق ويجذب المشجعين لتجربة الأكلات الشعبية. - يسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب على أرضه بعد النجاحات الأخيرة، ويشارك في المجموعة الأولى مع جزر القمر ومالي وزامبيا، مع لاعبين بارزين مثل أشرف حكيمي ويوسف النصيري.

يحتضن المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى غاية 18 يناير/ كانون الثاني 2026، عبر إقامة 52 مواجهة موزعة على ست مدن في البلاد، في تجربة يُنتظر أن تكون ثرية بالنسبة لجماهير المنتخبات المشاركة، والذين سيتجولون في الشوراع والأسواق الشعبية على هامش الحدث الضخم.

إحدى المدن التي تحتضن المنافسة الأفريقية مدينة مراكش، عاصمة السياحة في المغرب التي تُسمى أيضاً "مدينة سبعة رجال" ( إشارة إلى سبعة من "الأولياء الصالحين" دفنوا فيها)، التي تتميّز بعمرانها المتميّز، وتاريخها العريق، ومناخها الشبه قاري الحار والجاف صيفاً، مع ليالٍ معتدلة، وشتاء معتدل إلى بارد نسبياً مع بعض الأمطار، ما يؤهلها لتكون قِبلة للسيّاح على امتداد العام، وستكون وجهة لزوّار المغرب خلال الـ"كان".

تجوّلت كاميرا لـ"العربي الجديد" في أحد الأسواق الشعبية في المدينة الحمراء، والتقت بمشجع داخل مطعمٍ أثناء تناوله وجبة تُدعى "الخبزة المجنونة". وأكد المتحدث أن جميع المشجعين من أفريقيا والعالم "مرحبٌ بهم هنا" في مدينة النخيل، ودعاهم لتجربة الأكلات الشعبية هناك أثناء زيارتهم إلى المدينة خلال أيام المسابقة القارية، على غرار الطنجية التي تعرّف بأنها أُكلة مراكشية خالصة.

تُعرف "أرض البهجة" بتنوّع مطبخها مثل عموم المطبخ المغربي. ويتميز المطبخ المراكشي بمزيجه العطري من التوابل (البربرية، العربية، الأندلسية)، واستخدامه المبتكر للفواكه مع اللحوم، وأطباقه الشهيرة مثل الطنجية والكسكس والبسطيلة والطاجين بكل أنواعه، ما يعكس تراث المدينة العريق.

وفي كل زاوية من مراكش، قد يصادف المشجّع مأثرةً تاريخية تختصر جزءاً من تاريخ المدينة والمغرب ككل. أهمها ساحة جامع الفنا الشهيرة، ومسجد الكتبية، والمدينة العتيقة بأسوارها التاريخية، والقبة المرابطية، وضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، فضلاً عن حدائقها التاريخية، مثل حدائق ماجوريل، وحدائق المنارة، بالإضافة إلى مواقع أخرى كالملاح (الحي اليهودي)، وباب أيلان ومسجد باب دكالة الكبير.

وقال المشجع المغربي: "كلّ شيء جاهز من أجل استقبال مميز لجميع جماهير بطولة كأس أمم أفريقيا من الفنادق والمطاعم. والخدمات ستكون متاحة للجميع، ومنتخب المغرب جاهز، والمدرب وليد الركراكي قام بتحضير فريق قوي، ونتمنى حصد اللقب".

ويسعى منتخب المغرب في هذه النسخة إلى تحقيق اللقب على أرضه وبين جماهيره، بعد النجاحات الأخيرة التي تحققت على مختلف الفئات السنية، بداية من مونديال 2022 وبلوغ نصف النهائي، إلى جانب تحقيق لقب كأس العالم للشباب، وكذلك كأس العرب مؤخراً، مع الإشارة إلى أن آخر تتويج لمنتخب "أسود الأطلس" كان في عام 1976 خلال النسخة التي أقيمت فعالياتها في إثيوبيا.

ويلعب منتخب المغرب خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ كلّاً من جزر القمر ومالي وزامبيا، والتي سيسعى رجال المدرب الركراكي لاعتلاء الصدارة، في ظلّ امتلاك الفريق أسماءً لامعة تنشط في أبرز الأندية الأوروبية على غرار أشرف حكيمي ويوسف النصيري.