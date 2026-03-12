مدير منتخب مصر يؤكد اعتذار قطر عن عدم استضافة مهرجان كرة القدم

- ألغيت فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم، بما في ذلك مباراة "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين، بسبب الوضع الأمني في منطقة الخليج، مما أثر على معسكر منتخب مصر ومبارياته الودية مع السعودية وإسبانيا. - رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، أبدى رغبته في استضافة مباراة "فيناليسيما" في بوينوس أيرس، بينما تفضل إسبانيا إقامتها في مدريد، وسط عدم وضوح بشأن مكان المباراة. - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يحدد بديلاً لمكان إقامة المباراة، بينما كانت قطر قد خططت لاستضافة عدة مباريات دولية في مارس.

أكد مدير منتخب مصر، إبراهيم حسن، أن منظمي مهرجان قطر لكرة القدم، الذي كان مقرراً أواخر الشهر الحالي في الدوحة، والمتضمن لمباراة "فيناليسيما" المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين، قدموا اعتذارهم عن عدم استضافة الفعاليات، بسبب الوضع الأمني في منطقة الخليج.

وقال حسن: "تم إبلاغنا باعتذار قطر عن عدم استضافة مهرجان قطر لكرة القدم، بسبب الظروف الحالية في المنطقة، وبالتالي عن عدم استقبال معسكر منتخب مصر. نتشاور حالياً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري حول مصير معسكر مارس ومباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين"، بحسب ما صرح به حسن لوكالة فرانس برس اليوم الخميس. وكان مقرراً أن يلعب المنتخب المصري مع نظيره السعودي في 26 مارس/آذار على استاد أحمد بن علي، ومع إسبانيا في 30 منه على استاد لوسيل، استعداداً لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتزامنا مع ما أدلى به حسن، كان رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا قد أبدى رغبته بأن تستضيف بلاده مباراة الـ"فيناليسيما" على ملعب "مونومنتال" في بوينوس أيرس، في ظل احتمال تعذر إقامتها في قطر. وقال تابيا لدى خروجه من المحكمة حيث استمع إليه في إطار تحقيق يتعلق بشبهة احتيال ضريبي: "سنبدأ العمل، لأن إسبانيا تريد أن تُلعب فيناليسيما في إسبانيا، وأنا أريدها في مونومنتال"، المعقل الخاص لفريق ريفر بليت.

وكان مقرراً أن تقام مباراة كأس "فيناليسيما" التي تجمع بين بطلتي كوبا أميركا وكأس أوروبا في 27 آذار/مارس في قطر وعلى ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، حين توجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا، إلا أن مصيرها غير مؤكد بسبب الهجمات التي طاولت الأراضي القطرية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في تصريح لوكالة فرانس برس إنه "في الوقت الحالي، لا يوجد أي بديل قيد الدراسة بشأن مكان إقامة المباراة". وكانت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر أعلنت في يناير/كانون الثاني استضافة 6 مباريات دولية خلال فترة التوقف في مارس، أبرزها قمة "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين، وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، أن ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، سيكون مرشحاً لاستضافة المباراة، في حين أشارت تقارير أرجنتينية إلى أن الاتحاد الأرجنتيني يفضل أن تقام المباراة على أرض محايدة. وكانت باقي المباريات ستجمع مصر مع السعودية في استاد أحمد بن علي، وقطر مع صربيا في استاد جاسم بن حمد في 26 مارس، ومصر مع إسبانيا في استاد لوسيل، والسعودية مع صربيا في استاد جاسم بن حمد في الـ30 منه، وأخيرا قطر والأرجنتين في استاد لوسيل في الـ31 من الشهر ذاته.