مدير أهلي جدة يشيد برونالدو: له الفضل في وجودنا هنا

تحدث المدير الرياضي لنادي أهلي جدة السعودي، البرتغالي روي بيدرو، عن الدور المهم للنجم البرتغالي لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، في بطولة الدوري السعودي، وذلك بعدما احتج الأخير على صندوق الاستثمارات السعودي بدعوى تمييزه نادي الهلال المنافس المباشر على لقب الدوري.

وأكد المدير الرياضي لنادي أهلي جدة السعودي، البرتغالي، روي بيدرو، في حديث خاص لقناة "سكاي سبورتس"، الاثنين، أن رونالدو لعب دوراً كبيراً لتسليط الضوء على الدوري السعودي لكرة القدم، وأن للدون حرية شخصية في التعبير عن رأيه بأي طريقة يريدها، وهو لديه أسبابه الخاصة التي دفعته للاحتجاج والامتناع عن المشاركة مع نادي النصر السعودي.

وقال بيدرو الذي تسلم مهامه مديراً رياضياً لأهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه "بوصفي برتغالياً، أشعر، مثل كثر غيري وربما أكثر، بأقصى درجات الاحترام لكريستيانو رونالدو ولكل المحترفين البرتغاليين هنا في السعودية. ليس من موقعي أن أتحدث عن الطريقة التي اختارها للتعبير عن موقفه، فهو بالتأكيد يملك أسبابه الخاصة.

وأضاف بيدرو قائلاً في حديثه "ما يمكنني قوله هو أن الفضل في الدرجة الأولى يعود لكريستيانو رونالدو لوجودنا هنا اليوم ولحصولنا على فرصة العمل هنا في السعودية. فتح أبواب السعودية أمام بقية العالم. وأعتقد أن هذا هو أعظم تقدير يمكن تقديمه له. وما يفعله مباراة بعد أخرى، هو يواصل التسجيل، ويواصل رفع الأرقام إلى مستويات لا تُصدق".

وتصدر رونالدو العناوين المحلية والعالمية في الآونة الأخيرة بعد اعتكافه عن اللعب مع النصر، وسط حديث عن استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة المالك للنادي، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية أسوة بباقي المنافسين، لاسيما بعد انتقال المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، من نادي الاتحاد إلى نادي الهلال.

يُذكر أن رونالدو لم يُشارك في المباراتين اللتين فاز فيهما النصر على الرياض والاتحاد في الدوري، إذ احتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، كما غاب عن مباراة الفريق أمام أركاداغ التركمانستاني الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2 بهدف إراحته مع لاعبين آخرين، لكنه عاد عن اعتكافه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وفاز على الفتح بهدفين نظيفين.