مدرّب منتخب كتالونيا عن المواجهة مع فلسطين: التضامن أهم من النتيجة

- أكد مدرب منتخب كاتالونيا، جيرارد لوبير، أن المباراة ضد فلسطين تهدف لإيصال رسالة تضامنية، حيث يعتبر التضامن مع الفلسطينيين أولوية تفوق النتيجة الرياضية. - عبّر مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، عن سعادته بالتواجد في كتالونيا، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها الرياضيون الفلسطينيون بسبب السياسات القمعية، واستدعى لاعبين من غزة رغم الظروف الصعبة. - يلتقي منتخب فلسطين نظيره الكتالوني في مباراة ودية ضمن جولته في إسبانيا، حيث شهدت المباراة السابقة ضد الباسك تضامناً واسعاً مع القضية الفلسطينية، وذهب ريع التذاكر لمؤسسات خيرية في غزة.

أكد مدرب منتخب كاتالونيا جيرارد لوبير (46 عاماً) أن النتيجة لا تهمّ في المواجهة أمام منتخب فلسطين، بقدر ما تهمّ "الرسالة التضامنيّة" من المباراة التي ستجمع المنتخبين غداً، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة.

وكشف لاعب نادي برشلونة الإسباني سابقاً، في تصريحات صحافيّة سبقت المباراة بين المنتخبين: "الشعب الكتالوني واعٍ ويعرف ما يحدث في فلسطين، وما حدث في قطاع غزّة تحديداً، لذلك فإن أولوية المباراة بالنسبة له، ولنا، هي أولوية تضامنيّة نعبّر فيها عن تضامننا مع الفلسطينيين، ثم تأتي نتيجة المباراة أو الجانب الرياضي فيها كثاني الأولويات". وتابع جيرارد الذي عمل مدرباً لفريق برشلونة "ب" سابقاً، قبل عمله مدرباً لمنتخب كتالونيا: "تابعت مباراة فلسطين أمام الباسك وأعرف أن منتخب فلسطين قوي، وجمعت بعض الأخبار عنه من خلال أصدقاء لي يعملون في الإمارات، ومع عمل أكبر أعتقد أن بإمكانه التطور أكثر".

من جانبه، عبّر مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر (45 عاماً) عن سعادته الكبير بالحضور في إقليم كتالونيا الإسباني بعد أيام من الوجود في إقليم الباسك ومواجهة منتخبه المحليّ في مباراة تاريخية، مضيفاً: "نحن متحمّسون لخوض مباراة تاريخية، ولإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم من قلب كتالونيا تحديداً".

وأشار أبو جزر، الذي فقد منزله في غزّة أثناء الحرب، إلى أنه استدعى أربعة لاعبين من قطاع غزة؛ رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن المكان الذي قدّم أكثر من 400 شهيد من لاعبي كرة القدم: "يضمّ لاعبين بارزين لديهم القدرة على تمثيل منتخب فلسطين".

وأضاف المدرب الذي تسلّم دفّة تدريب منتخب فلسطين مطلع العام الجاري: "تداعيات الحرب لم تتوقف في غزة، وفي الضفة الغربية إذ يواجه الرياضيون سياسات قمعيّة يتسبب بها المستوطنون، أو قوات الاحتلال التي تعرقل حركة الفلسطينيين عموماً، ويؤدي ذلك بالعموم لعدم القدرة على استئناف النشاط الرياضي".

ويلتقي منتخب فلسطين نظيره الكتالوني، غداً، في مباراة وديّة ضمن جولته في إسبانيا، والتي شهدت السبت مواجهته منتخب الباسك، وخسارته بنتيجة 3-0، أمام أكثر من 50 ألف مشجّع جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع القضيّة الفلسطينية، في لقاءٍ ذهب ريع تذاكره لمصلحة مؤسسات العمل الخيري في قطاع غزّة. ويستعد "الفدائي" لمواجهة نظيره الليبي في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقيان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في الدوحة.

وأظهرت صور حصل عليها "العربي الجديد" ونشرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر موقعه الرّسمي، ومنصّاته المختلفة، وضع منظّمي المباراة في كتالونيا حوالي 400 قميص باللون الأبيض خلف أحد مرميي ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، للتعبير عن رحيل أكثر من 400 لاعبٍ من لاعبي كرة القدم الفلسطينية شهداء نتيجة المجازر الاحتلالية بحقّ الفلسطينيين منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويزور منتخب فلسطين مدينة برشلونة للمرّة الأولى في تاريخه، بينما ستكون هذه المباراة الرابعة التي يلعبها في أوروبا بعد مواجهته فريق أف سي بروكسل البلجيكي في مايو/ أيار عام 2009، وفريق دينامو موسكو الروسي في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ومنتخب الباسك، السبت الماضي.