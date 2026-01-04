مدرب يوفنتوس يدافع عن نجم الفريق رغم خسارة نقطتين

- دافع مدرب يوفنتوس، لوسيانو سباليتي، عن المهاجم جوناثان ديفيد بعد إضاعته ركلة جزاء أمام ليتشي، مؤكدًا دعمه للاعبين رغم التعادل 1-1 وخسارة نقطتين مهمتين في سباق الصدارة. - أشار سباليتي إلى أن الفريق سيحقق الانتصارات إذا استمر في تقديم الأداء الجيد الذي ظهر به أمام ليتشي، رغم ارتفاع الفارق مع ميلان إلى خمس نقاط وتوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس. - حاول ديفيد تنفيذ ركلة بانينكا، لكن حارس ليتشي تصدى لها، مما زاد من صعوبة فرض نفسه كلاعب أساسي بسبب إهدار الفرص.

دافع مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي لوسيانو سباليتي (66 عاماً) عن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (30 عاماً) الذي تعرّض إلى حملة قوية بعد إضاعة ركلة جزاء في مواجهة "بيانكونيري" أمام ليتشي، مساء السبت، في منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتنتهي المواجهة متعادلة (1ـ1)، ويخسر يوفنتوس نقطتين مهمتين في ملعبه أمام منافس يُصارع من أجل تفادي الهبوط، حيث كان الفريق يطمح إلى البقاء قريباً من أندية الصدارة والمحافظة على الفارق الذي يفصله عنهم.

ونقلت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد، تصريحات سباليتي بعد المباراة، حيث قال: "أقف مع لاعبي فريقي، مع من سمحوا لديفيد بتسديد ركلة الجزاء ومع من سددها: إذا استمر هذا الأداء، فسنفوز بمباراة أخرى، لقد اتخذ القرار الصحيح، لكنه لم يتمكن من رفع الكرة بمقدار 15-20 سنتيمتراً لتجاوز حارس المرمى"، وقد حاول الكندي تنفيذ ركلة بانينكا، غير أن حارس ليتشي كان فطناً ونجح في التصدي للكرة بقدمه، ليُضعف موقف ديفيد الذي يواجه صعوبات لفرض نفسه أساسياً في الفريق، بسبب إهدار الفرص بشكل مستمرّ.

وظهر سباليتي واثقاً من قدرات فريقه، إذ أشار إلى أنّ يوفنتوس سيحصد الانتصارات في حال تابع تقديم عروض مثل التي قدمها أمام ليتشي، حيث كان مستواه مقنعاً بحسب المدرب، ورغم ذلك، فإن الفارق عن ميلان ارتفع إلى خمس نقاط، إضافة إلى أن ميلان تنقصه مباراة، وقد توقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس الأخيرة، إذ فاز في آخر أربع مباريات توالياً في مختلف المسابقات، منها ثلاث مواجهات في الكالتشيو.

