مدرب نيجيريا يتهم منتخب الكونغو بالشعوذة.. سحر "الفودو" في الملعب

- اتهم مدرب نيجيريا، إريك شيل، منتخب الكونغو الديمقراطية بممارسة السحر خلال ركلات الترجيح، مما أثار غضبه ودفعه للدخول في شجار مع أحد أعضاء الفريق المنافس. - تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)، بفضل تألق الحارس ليونيل مباسي نزاو. - إذا تجاوزت الكونغو الملحق، ستكون هذه مشاركتها الثانية في المونديال منذ 1974، بينما شاركت نيجيريا في البطولة ست مرات متتالية منذ 1994 وحتى 2018.

اتّهم مدرب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، المالي، إريك شيل، منتخب الكونغو الديمقراطية بممارسة السحر والشعوذة خلال تنفيذ ركلات الترجيح، أمس الأحد، في مواجهة الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي من تصفيات بطولة كأس العالم 2026، التي شهدت إقصاء منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

وأشار مدرب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، المالي، إريك شيل، إلى ممارسة أحد أعضاء منتخب الكونغو الديمقراطة السحر الأسود "الفودو"، بعد إقصاء منتخبه من الملحق المؤهل إلى المونديال، وقال أمام الصحافيين في المؤتمر الصحافي: "طوال ركلات الترجيح كان هناك شخص بمنتخب الكونغو يمارس سحر الفودو. كان يحمل مياهاً أو شيئاً مشابهاً ويرشها ولذلك استشطت غضباً". وكان مدرب منتخب نيجيريا قد دخل في شجار مع هذا الشخص في اللحظات الأخيرة من ركلات الترجيح، بعد رؤيته يُمارس سحر "الفودو" بحسب قوله، ليشرح في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة سبب غضبه.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 بعد تخطي عقبة نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)، إثر انتهاء نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ولعب الحارس ليونيل مباسي نزاو دوراً حاسماً في تأهل منتخب بلاده، بعد التصدي لركلتي ترجيح، بالإضافة إلى ضياع ركلة ثالثة من منتخب النسور خارج المرمى. وشارك منتخب نيجيريا في المونديال ست مرات متتالية منذ 1994 وحتى 2018، بينما إذا تخطت الكونغو الملحق ستكون هذه هي المشاركة الثانية لها منذ عام 1974.