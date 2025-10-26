- أبدى أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين المصري، ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتائج مميزة في مونديال الناشئين بقطر، رغم صعوبة المجموعة التي تضم إنكلترا وفنزويلا وهايتي. - أكد الكاس أن اختياراته للاعبين جاءت بناءً على أدائهم في بطولتي شمال أفريقيا وكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها الفريق للوصول إلى المونديال بعد غياب 28 عامًا. - أشار إلى أن تتويج المغرب بكأس العالم للشباب يشكل ضغطًا على المنتخبات العربية، مؤكدًا أن المنتخب المصري سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير.

أبدى المدير الفني لمنتخب الناشئين المصري لكرة القدم، أحمد الكاس (60 عاماً)، ثقته بقدرة منتخبه على الوصول لأبعد نقطة، في النسخة الجديدة لمونديال الناشئين، التي تقام في قطر بمشاركة 48 منتخباً، في الفترة الممتدة من 3 حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكد الكاس في تصريحات خاصة لـ"لعربي الجديد"، أن مجموعة منتخب بلاده (الخامسة) ليست سهلة، لكونها تضم ثلاثة منتخبات تمثل ثلاث مدارس مختلفة، وهي إنكلترا "أوروبا"، وفنزويلا "أميركا الجنوبية"، وهايتي "أميركا الشمالية". وأضاف نجم الكرة المصرية والأفريقية السابق، أنه اختار مجموعة اللاعبين الذين سيؤدي بهم مواجهات كأس العالم، في ضوء أدائهم في بطولتي شمال أفريقيا وكأس الأمم الأفريقية، خصوصاً أن البطولتين كانتا بمثابة أوقات عصيبة للجيل الحالي، الذي يمثل منتخب الناشئين، الذي بلغ المونديال بصعوبة بالغة، بعد غياب مصر عن الحدث العالمي لمدة 28 عاماً، منذ آخر ظهور في مصر عام 1997.

وعن مدى تأثير تتويج المنتخب المغربي للشباب بلقب كأس العالم في تشيلي أخيراً، قال: "ليس هناك مستحيل في كرة القدم، والوضع يختلف في كل بطولة، والمنتخب المغربي لا يشكل ضغطاً على المنتخب المصري فقط، بل على كل المنتخبات العربية والأفريقية، لأنه في تجمعات بشكل مستمر منذ أن كانت المجموعة المتوجة بمونديال الشباب تمثل منتخب الناشئين، ولذلك فإن الانسجام المعنوي والخططي الكبير بين لاعبي المغرب ومديرهم الفني، من العوامل التي لعبت دوراً مؤثراً في تحقيق الفريق المغربي الإنجاز الأفضل للكرة المغربية على الصعيد العالمي".

وأضاف مدرب المنتخب المصري، الذي مثّل بلاده في بطولة كأس العالم 1990: "مونديال الناشئين شهد إنجازات رائعة للمنتخبات الأفريقية في الماضي، وسنخوض البطولة في نسختها الحالية بكل قوة وتحدٍّ، رغم الضغط الكبير الواقع على اللاعبين الصغار، والنتائج غير المرضية في بطولة شمال أفريقيا والبطولة الأفريقية، وكل ما أستطيع أن أقوله، أننا سنحاول أن نسعد الشعب المصري العاشق لكرة القدم".

ويغادر المنتخب المصري للناشئين، السبت، إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام شقيقه القطري يوم 27 نوفمبر، قبل المشاركة في المنافسات الرسمية بالدور الأول أيام 4 و7 و10 نوفمبر، أمام هاييتي وفنزويلا وإنكلترا على الترتيب.

وضمت قائمة منتخب مصر، عمر عبد العزيز، وعمرو عادل، ومحمد طارق في حراسة المرمى، وحمزة الدجوي، ونور أشرف، وفارس فخري، وأدهم فريد، ومهند الشامي، وياسين حسام في الدفاع، وعمر كمال، وعمر أبو طالب، وباسل مدحت، ومحمد حمد، وبلال عطية، وأنس رشدي، وإبراهيم النجعاوي، ومحمد صبيح، ومحمد البنداري في الوسط، وحمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي، وزياد أيوب في الهجوم، وضمت اختيارات المدير الفني في قائمة الانتظار وفقاً للوائح الاتحاد الدولي" فيفا"، كلاً من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.