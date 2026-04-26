مدرب منتخب عربي ضمن أغلى خماسي في كأس العالم

يحتل مدرب منتخب السعودية لكرة القدم اليوناني جورجيوس دونيس (56 عاماً) المركز الخامس في ترتيب أغلى مدربي كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. وعُيّن المدرب اليوناني خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد منذ أيام قليلة، كما سيتمتع دونيس بفرصة كبيرة في مسيرته التدريبية بقيادة "الأخضر السعودي" في الحدث المونديالي الكبير الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً من مختلف القارات، إضافة إلى أهمية الحضور العربي بمشاركة كل من: قطر والسعودية والأردن والعراق والجزائر ومصر والمغرب وتونس.

وبناء على تقرير نشرته صحيفة سبورت الرومانية اليوم السبت، فإن دونيس يحصل على راتب قيمته 5.1 ملايين يورو سنوياً من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو راتب يعتبر مهماً، خاصة أنه لم يُساهم في تأهل المنتخب السعودي للنهائيات، كما أنه الأعلى راتباً بين المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة.

وأصبح دونيس المدرب رقم 51 في تاريخ المنتخب السعودي، وقد حقق نتائج مميزة مع أندية الهلال والفتح والوحدة والخليج. ويعتمد الاتحاد السعودي على المدارس الأجنبية، فقد درب 44 مدرباً أجنبياً المنتخب مقابل سبعة مدربين سعوديين فقط.

ويقود الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، ترتيب أعلى مدربي المونديال راتباً، فهو يحصل سنوياً على 10 ملايين يورو متقدماً على مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان الذي يحصل على راتب بقيمة 7 ملايين يورو، ثم المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو الذي يقود المنتخب الأميركي ويحصل على 6 ملايين يورو، وفي المركز الرابع، الألماني توماس توخيل الذي يقود المنتخب الإنكليزي. وقد شهدت رواتب مدربي المنتخبات ارتفاعاً في المواسم الأخيرة، بعد أن رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة المنح المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.