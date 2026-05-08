مدرب منتخب إيران: الفريق قادر على قهر الظروف القاسية

- يسعى منتخب إيران لكرة القدم، بقيادة المدرب أمير قالينوي، لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، حيث يأمل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة، مستفيدًا من خبرة وإمكانات الجيل الحالي من اللاعبين. - أكد قالينوي على أهمية كرة القدم في تعزيز الوحدة الوطنية وإدخال البهجة إلى قلوب الإيرانيين، مشددًا على أن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للسلام والتقارب بين الشعوب. - يواجه المنتخب الإيراني تحديًا كبيرًا في مجموعته التي تضم بلجيكا، مصر، ونيوزيلندا، لكنه يطمح لتقديم أداء مميز وخلق ذكريات رائعة في البطولة.

حرص مدرب منتخب إيران لكرة القدم، أمير قالينوي (62 عاماً)، على توجيه رسالة سلام قبل انطلاق مشوار بطل قارة آسيا ثلاث مرات، في نهائيات كأس العالم، في الوقت الذي يأمل فيه الضيف الدائم على المونديال، بعد تأهله إلى خمس من آخر ست نسخ، عبور دور المجموعات في نسخة 2026.

ويبحث المنتخب الإيراني عن أول ظهور له في الأدوار الإقصائية، بعدما ودّع البطولة من الدور الأول في كل مرة شارك فيها، مكتفياً بثلاثة انتصارات فقط من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن. ويسود إيمان داخل أروقة المنتخب الإيراني، بأن الجيل الحالي، المدجج بعناصر تملك خبرة كبيرة وإمكانات مميزة، قادر أخيراً على وضع حد لهذه السلسلة من الإخفاقات، بحسب ما أكده المدرب قالينوي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وقال قالينوي في حواره، أمس الخميس: "لقد واجهنا العديد من المشاكل أخيراً، لكن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم وقدموا تضحيات كبيرة. لقد عملوا بجد خلال التصفيات وضحّوا بالكثير، لذا فإن من واجبي أن أشكرهم".

وتابع حديثه قائلاً: "بإمكانهم تحقيق إنجاز استثنائي في كأس العالم. لديهم القدرة على ذلك، فهم يمتلكون الإمكانات الفنية لجعل هذه النسخة من المونديال بطولةً لا تُنسى". وأردف: "هدفي هو ألا تكون هناك حرب في أي مكان في العالم حتى يتمكن الناس من الاستمتاع بكرة القدم والاستمتاع بحياتهم. هذه هي رسالتي من خلال كرة القدم إلى العالم وإلى أبناء وطني". وقال أيضاً: "تمتلك إيران قدرة خاصة على إيجاد الحلول أو ابتكارها في الأوقات الصعبة. لقد نجحنا في الوصول إلى هذا المستوى رغم كل الظروف العصيبة". وواصل: "أرى أن كرة القدم قادرة على إدخال البهجة على قلوب العائلات والمجتمع الإيراني، داخل الوطن وخارجه. فهي مشروع يوحّد الشعوب ويقرب بين الدول، على المستويين الوطني والعالمي، كما هو الحال مع الأرجنتين والبرازيل اللتين تحظيان بشعبية واسعة في كل مكان".

وأضاف: "كرة القدم في إيران تحمل المعنى ذاته أيضاً، وآمل أن نتمكن من خلالها من تعزيز الوحدة الوطنية على الرغم من المشاكل الحالية في بلدنا. نحن نحب شعبنا ونسعى لإدخال السعادة إلى قلوبه، وأتمنى أن ننجح في ذلك عبر كرة القدم". وأوضح: "نريد أن نصنع ذكريات رائعة في هذه البطولة. نحن مستعدون لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بفضل خبرة اللاعبين من المشاركات السابقة. لن نكتفي بدور المجموعات فقط، لكنني أريد أن نلعب كرة قدم جيدة، وألا نركز فقط على تحقيق النتائج". وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في مجموعة تضم عمالقة ثلاث قارات ويتعلق الأمر بكل من بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة بكل تأكيد.