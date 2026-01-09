مدرب مرسيليا يعترف: بكيتُ في غرفة الملابس بعد الخسارة

- شهدت مباراة كأس الأبطال بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان إثارة كبيرة، حيث تقدم مرسيليا (2-1) قبل أن يتعادل باريس في الوقت البديل ويفوز بركلات الترجيح، محققًا اللقب للمرة الـ14. - اعترف مدرب مرسيليا، روبرتو دي زيربي، ببكائه بعد المباراة، مشيرًا إلى الأداء الرائع لفريقه واستحقاقهم للفوز، رغم قوة باريس سان جيرمان كأفضل فريق في أوروبا خلال العام ونصف الماضيين. - قدم مرسيليا أداءً مميزًا في الشوط الثاني، مهددًا مرمى باريس سان جيرمان، الذي نجح في الدفاع عن فرصه والتتويج باللقب للمرة الرابعة تواليًا.

اعترف مدرب نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الإيطالي روبرتو دي زيربي، بأنه بكى في حجرات ملابس فريقه عقب خسارة مواجهة كأس الأبطال أمام باريس سان جيرمان مساء أمس الخميس، في الكويت، في لقاء شهد إثارة بالغة تواصلت حتى الدقائق الأخيرة، بعدما كان فريقه قريباً من حسم مصير المواجهة والحصول على لقب طال انتظاره. وتقدّم مرسيليا في النتيجة (2ـ1)، غير أنّ نادي العاصمة الفرنسية نجح لاحقاً في خطف التعادل خلال الوقت البديل، قبل أن يحسم المباراة بركلات الترجيح، ليحصد اللقب للمرة الـ14 في مسيرته.

ونقل موقع 20 دقيقة الفرنسي، اليوم الجمعة، تصريحات مدرب مرسيليا بعد المواجهة المثيرة، حيث قال: "أول ما قلته لفريقي هو أنني لم أبكِ من قبل بعد أي خسارة، ولكن بعد هذه المباراة بكيتُ عندما عدت إلى غرفة الملابس، لأننا حضّرنا بطريقة خاصة، ولأنّ باريس سان جيرمان ظل أفضل فريق في أوروبا خلال العام ونصف العام الماضيين. لكن خلال هذه المواجهة استحق مرسيليا الفوز، يجب أن نطالب أنفسنا دائماً بهذا المستوى من الأداء. لقد قدّمنا كل ما يلزم في مباراة كرة قدم. يؤلمنا الأمر لأننا لعبنا مباراة رائعة. من الصعب تقبّل الخسارة، إنها مؤلمة، كرة القدم أحياناً غير عادلة. كنا نطمح لكتابة تاريخ النادي الحديث بكأس طال انتظارها".

وقدّم مرسيليا مستوى جيداً في شوط المباراة الثاني، حيث هدّد مرمى منافسه في العديد من المناسبات، غير أنّ باريس سان جيرمان دافع عن فرصه في التتويج ونجح في التعديل، بعد أن كان قريباً من تلقي هدف ثالث، وحافظ على اللقب الذي توج به للمرة الـ14 والرابعة توالياً، ليرد على خسارته في الدوري المحلي أمام غريمه التقليدي بنتيجة (1ـ0) في ملعب مرسيليا قبل أسابيع قليلة.