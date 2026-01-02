- يواجه منتخب مالي تحدياً حاسماً أمام تونس في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حيث تعتبر المباراة محطة مهمة في مسار "نسور مالي" نحو الأدوار المتقدمة. - أكد المدرب توم سينتفيت أن المباراة تختلف عن دور المجموعات، مشيراً إلى أن المنافسة تزداد شراسة في الأدوار الإقصائية، مع تكافؤ حظوظ الفريقين وضرورة التركيز والانضباط. - يسعى منتخب مالي لتحقيق نتائج كبيرة وعدم الاكتفاء بالمشاركة، مع طموح مشروع للوصول إلى الأدوار النهائية بفضل الإمكانات المتوفرة.

عبّر مدرب منتخب مالي الأول لكرة القدم، توم سينتفيت، عن طموح كبير في مواصلة المشوار القاري، مؤكّداً أن مواجهة منتخب تونس في دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب، تمثل محطة حاسمة في مسار "نسور مالي" خلال البطولة. ويصطدم منتخب مالي بنظيره من تونس، بعد غد السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مواجهة قوية تُوصف بأنها من أبرز قمم هذا الدور، نظراً للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين المنتخبين.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، شدد سينتفيت على أن المباراة المقبلة تختلف كلياً عن مواجهات دور المجموعات، موضحاً أن التأهل إلى الدور الثاني كان خطوة أولى فقط، وأن المنافسة تزداد شراسة مع انطلاق الأدوار الإقصائية، حيث لا مجال للأخطاء. وأضاف مدرب مالي أن لقاء تونس سيكون مفتوحاً على جميع الاحتمالات، معتبراً أن حظوظ الفريقين متكافئة، ولا وجود لمرشح واضح على الورق، ما يفرض على لاعبيه التركيز العالي والانضباط التكتيكي، واللعب بكل قوة من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وأكد سينتفيت أن منتخب مالي لا يدخل أي بطولة بعقلية الاكتفاء بالمشاركة، بل يسعى دائماً إلى الذهاب بعيداً وتحقيق نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن التفكير في بلوغ الأدوار المتقدمة، وحتى النهائي، يظل طموحاً مشروعاً في ظل الإمكانات المتوفرة داخل المجموعة.

وكان منتخب مالي قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني عن المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، خلف المنتخب المغربي المتصدر بسبع نقاط، فيما حل منتخب زامبيا ثالثاً بنقطتين، وجاء منتخب جزر القمر في المركز الأخير بنقطة واحدة، ليضرب "نسور مالي" موعداً مثيراً مع "نسور قرطاج" في صراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.