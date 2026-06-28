مدرب كوريا الجنوبية يرضخ للضغوط ويستقيل بعد صدمة المونديال

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العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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28 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 21:27 (توقيت القدس)
مدرب كوريا الجنوبية خلال لقاء جنوب أفريقيا، 24 يونيو 2026 (يوري كورتيز/فرانس برس)
مدرب كوريا الجنوبية خلال لقاء جنوب أفريقيا، 24 يونيو 2026 (يوري كورتيز/فرانس برس)
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- استقال هونغ ميونغ بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث جمع ثلاث نقاط فقط في البطولة التي أقيمت في أمريكا والمكسيك وكندا.

- الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، انتقد الأداء ووصفه بالفشل، مطالباً بتحليل الأسباب واتخاذ تدابير لتفادي تكرارها، مشيراً إلى إنفاق مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب.

- وقع المنتخب في مجموعة سهلة نسبياً، لكنه فشل في التأهل بعد خسارتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا، رغم الفوز على التشيك في الجولة الأولى.

استقال المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، هونغ ميونغ بو (57 عاماً)، من منصبه، وذلك بعدما دعا رئيس بلاده إلى مزيد من التحليل في أسباب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأعلن هونغ استقالته من منصبه، حسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وذلك بعدما جمع ثلاث نقاط في البطولة التي أقيمت في أميركا والمكسيك وكندا، خلافاً التوقعات، وكان هونغ قد فشل أيضاً في بلوغ الدور الثاني بنسخة عام 2014 في ولايته الأولى مدرباً. وتحدث الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلاً إن عدم بلوغ مرحلة خروج المغلوب يعد أمراً يدعو للسخرية، وأضاف: "هذا الفشل في نهائيات كأس العالم، والذي صدم الجماهير الكورية، يعد فشلاً للمنظومة والأفراد".

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وقال رئيس كوريا الجنوبية: "بما أنه يجري إنفاق مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب ومن موارد الدولة، أطلب من وزير الثقافة والرياضة والسياحة تحليل هذا الموقف وسببه، ودراسة التدابير اللازمة لتفادي حدوثه في المستقبل". وكان منتخب كوريا الجنوبية، رابع مونديال 2002، قد وقع في مجموعة تبدو سهلة نظرياً في كأس العالم بنظامها الجديد. وحضر المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الأولى مع المكسيك، أحد المضيفين، وجنوب أفريقيا والتشيك. وبعد الفوز في الجولة الأولى على التشيك 2-1، خسر الفريق أمام  المكسيك ثم بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا، ولم تكن النقاط الثلاث كافية للتأهل كواحد من أفضل أصحاب المركز الثالث، في نهاية دور المجموعات أمس السبت.

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