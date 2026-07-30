مدرب كوريا الجنوبية يخضع للاستجواب أمام البرلمان بسبب المونديال

- خضع هونغ ميونغ-بو، المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، للاستجواب أمام البرلمان بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026، حيث أثار قراره بإبقاء النجم سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء غضب المشجعين والسياسيين. - رئيس البلاد لي جاي-ميونغ انتقد تعيين أشخاص "غير أكفاء" في مواقع قيادية، مشيراً إلى المحسوبيات، بينما نفى هونغ حصوله على معاملة تفضيلية أو راتب مرتفع. - هونغ أكد تحمله المسؤولية الكاملة عن الأداء المخيب في المونديال، مشيراً إلى أن منصب المدرب يُحكم عليه من خلال النتائج.

خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونغ ميونغ-بو للاستجواب أمام نواب البرلمان في بلاده اليوم، وذلك على خلفية الخروج المبكر من دور مجموعات كأس العالم 2026 التي أقيمت خلال الفترة الماضية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وحققت لقبها إسبانيا على حساب الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب فيران توريس في الشوط الثاني الإضافي.

وكان هونغ قد تقدم باستقالته بعد الخروج من المونديال عقب الانتقادات والضغوط التي تعرض لها من قبل المشجعين والسياسيين، قبل أن يمثل في جلسة استماعٍ أمام لجنة الرياضة والثقافة في البرلمان التي فتحت تحقيقاً في أداء الاتحاد المحلي للعبة، خاصة أن المدرب أبقى نجمه سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في الجولة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، ما أثار غضباً عارماً في الشارع الكروي هناك.

واعتبر رئيس البلاد لي جاي-ميونغ بعد الوداع المخيب أن أشخاصاً "غير أكفاء" عينوا في مواقع قيادية عالية تسببوا في هذا الإحفاق، مشيراً إلى "المحسوبيات" من دون تسمية هونغ بعينه، وبالتالي خلال جلسة الاستماع، وجّهت إلى المدرب أسئلة تتعلّق بحصوله على معاملة تفضيلية عند تعيينه مدرباً للمنتخب عام 2024، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي التوظيف في الاتحاد توجهوا إلى الحي الذي يقيم فيه لإجراء مقابلات وُصفت بأنها تفتقر إلى الشفافية.

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وردّ هونغ أمام النواب قائلاً: "أعتقد أنه جرى اتباع الإجراءات المناسبة، أنا لم أطلب أي امتيازات أو مزايا خاصة"، لينفي بعدها تقارير عرضها النواب عن حصوله على راتب بلغ 3.8 مليارات وون (2.6 مليون دولار)، وهو رقم قيل إنه من بين الأعلى لمدربي المنتخبات الوطنية: "هذا غير صحيح"، مع رفضه الكشف عن راتبه.

وختم المدافع الذي شارك في مونديال 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية بملفٍ مشترك مع اليابان: "كنت المدرب، وهذا المنصب يُحكم عليه في النهاية من خلال النتائج، بما أن أداءنا في كأس العالم هذه لم يكن بالمستوى المطلوب، فإني أتحمل المسؤولية الكاملة عن كلّ شيء".