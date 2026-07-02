مدرب كندا: الاستعداد للقاء المغرب أشبه بكابوس مرعب

- جيسي مارش، مدرب كندا، وصف مواجهة المغرب في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بأنها "كابوس مرعب"، مشيراً إلى قوة المنتخب المغربي واستعدادهم البدني رغم لعبهم 120 دقيقة أمام هولندا. - المغرب، بطل أفريقيا، أثبت جدارته بوصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022 وفوزه بكأس الأمم الأفريقية 2025، مما يجعله منافساً قوياً في كأس العالم 2026. - بعد تعادلهم مع البرازيل في النقاط، يسعى المغرب بقيادة أشرف حكيمي للوصول إلى دور الثمانية، حيث قد يواجهون الفائز من لقاء فرنسا وباراغواي.

أدلى مدرب منتخب كندا لكرة القدم جيسي مارش (52 عاماً) بتصريحات مثيرة جداً حول منتخب المغرب، قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والمقررة يوم السبت المقبل (الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس المحتلة). وفي مؤتمر صحافي بدأ المدرب الأميركي حديثه قائلاً: "الاستعداد لمواجهة المغرب أشبه بكابوس مرعب. أقول لنفسي: لا أريد أن أراهم يلعبون، إنهم أقوياء جداً". وأضاف: "نعلم أن المغرب لعب 120 دقيقة (أمام هولندا)، وقد يكون ذلك ميزة لنا من ناحية الجاهزية البدنية، لكننا لن نُغير أسلوبنا، حتى لو اضطررنا لإجراء تعديلات تكتيكية على ضوء وضع المنافس".

وفي دور الـ16 سيواجه بطل أفريقيا إحدى الدول المضيفة كندا، وهو منافس يبدو نظرياً أسهل من هولندا. وأثبت منتخب المغرب جدارته، فبعد تألقه في كأس العالم 2022 في قطر بوصوله لنصف النهائي، وفوزه على أرضه في كأس الأمم الأفريقية 2025، وصل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم 2026 بوصفه فريقاً كبيراً قادراً على منافسة المرشحين الأبرز لحصد اللقب.

وبعد احتلالهم المركز الثاني في مجموعتهم، متساوين مع البرازيل برصيد سبع نقاط، حقق أبناء المدرب محمد وهبي بداية مثالية في البطولة، قبل إقصاء هولندا في الدور الثاني. وفي الدور التالي، سيكون رفاق أشرف حكيمي مطالبين بالمضي قدماً والوصول إلى دور الثمانية، حيث من المقرر أن يواجهوا الفائز من لقاء فرنسا وباراغواي في حال عبور العقبة الكندية.