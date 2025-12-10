مدرب سورية يعترف بجودة المغرب: نصيحة أخيرة للاعبيه

- أكد المدرب الإسباني خوسيه لانا صعوبة مواجهة منتخب سورية لكرة القدم أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب 2025، مشيداً بجودة المنافس وثقته بلاعبي "نسور قاسيون" بعد تأهلهم المفاجئ من المجموعة الأولى. - أشار لانا إلى أهمية قراءة طريقة لعب المنتخب المغربي والاستعداد الجيد للمباراة، مع التركيز على تقديم أداء متميز وتحسين المستوى لمواجهة منتخب قوي. - اعترف بوجود إصابات في صفوف المنتخب السوري، لكنه أكد على وجود مواهب شابة قادرة على خدمة الفريق، مشدداً على أهمية التركيز العالي في المباراة.

أكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم، الإسباني خوسيه لانا، أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية في ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، نظراً لجودة المنافس العالية، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّه يثق بلاعبي "نسور قاسيون" في هذه المهمة، بعدما خالف فريقه التوقعات وتأهل من المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين، في حين ودّع منتخبا تونس وقطر المنافسات.

وقال خوسيه لانا في المؤتمر الصحافي، اليوم الأربعاء: "سنحاول أن نقرأ طريقة لعب المنتخب المغربي ونرى كيف ستسير الأمور. سنواجه فريقاً جيداً، لكنني فخور باللاعبين وواثق من أنهم سيقدمون أداءً عظيماً، نستعد كما نفعل دائماً، وهذه فرصة جديدة لمواجهة منتخب قوي ومحاولة تحسين مستوانا والاستعداد للمستقبل، سنكون متماسكين وسنحاول التقدم للأمام عندما تمنحنا المباراة ذلك، لا يمكنني تحديد التوقيت، فالمغرب منتخب قوي جداً، لكن الثقة باللاعبين كبيرة".

واعترف لانا أن منتخب سورية يعاني من بعض الإصابات التي تمنع بعض اللاعبين من المشاركة، مشيراً إلى أنه يضمّ مواهب شابة قادرة على خدمة الفريق لسنواتٍ طويلة، وقال: "من دون شك المباراة صعبة جداً، والخصم يمتلك خصائص لتونس من ناحية الحيازة وجودة الأفراد، لا أرى فرقاً كبيراً بينهما، وكلاهما من المنتخبات التي تتطلب تركيزاً عالياً، بطبيعة الحال، أخبر اللاعبين دائماً أن المباراة هي أهم ما في حياتهم، يجب أن يركزوا على كلّ كرة، من دون الالتفات لأي ضغوط خارجية، وبعد النهاية ننظر إلى النتيجة".