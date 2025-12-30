مدرب زامبيا يهاجم التحكيم بقسوة عقب وداع كأس أمم أفريقيا

- أعرب مدرب زامبيا موزيس سيشوني عن استيائه من التحكيم في مباراة فريقه ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025، مشيراً إلى توزيع البطاقات الصفراء بشكل غير عادل ضد لاعبي زامبيا. - سيطر المنتخب المغربي على المباراة وفاز بثلاثية نظيفة، متصدراً المجموعة الأولى بسبع نقاط، وتأهل برفقة مالي لدور الـ16، بينما ودعت زامبيا البطولة بعد تذيلها الترتيب بنقطتين. - تأهلت منتخبات المغرب، مالي، مصر، جنوب أفريقيا، نيجيريا، الجزائر، السودان، وبوركينا فاسو للأدوار المقبلة، ويسعى المغرب لتحقيق لقبه الثاني في البطولة.

أعرب مدرب منتخب زامبيا موزيس سيشوني (48 عاماً)، عن غضبه من التحكيم، خلال لقاء فريقه أمام نظيره منتخب المغرب، خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بعدما قال المدرب في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد بعد المباراة التي أقيمت بملعب مولاي عبد الله: "فيما يتعلق بالتحكيم فإنّه كان غير مقبول، والجميع شاهد كيف وزّعت البطاقات الصفراء في اتجاه واحد فقط"، (يقصد البطاقات كانت تمنح فقط للاعبي زامبيا).

وتابع: "آسَف للطريقة التي أدار بها هذا الحكم اللقاء"، واختتم سيشوني تصريحاته قائلاً: "احترمنا المغرب بشكل مبالغ فيه. بعض لاعبيهم معروفون بمستواهم العالي، ونحن لدينا العديد من اللاعبين الشباب، ولكن لا بدّ لي أيضاً من تهنئة المغرب". وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم المواجهة بثلاثية نظيفة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب مالي، الذي صعد برفقته لدور الـ16 في البطولة.

ولحق منتخب المغرب، بكلّ من مالي ومصر وجنوب أفريقيا (المجموعة الثانية) ونيجيريا (الثالثة) والجزائر (الخامسة) والسودان وكذلك بوركينا فاسو. وسيلاقي "أسود الأطلس" خصمهم الذي لم يُحدد بعد يوم الأحد المقبل، في حين يسعى "أسود الأطلس" للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 1976، فيما ودع منتخب زامبيا المسابقة التي توج بها عام 2012، بعدما قبع في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله مع مالي وجزر القمر في الجولتَين الأولى والثانية.