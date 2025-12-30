مدرب زامبيا يهاجم التحكيم بقسوة عقب وداع كأس أمم أفريقيا

كرة عالمية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:18 (توقيت القدس)
سيشوني قبل لقاء مالي وزامبيا، 22 ديسمبر 2025 (عبد المجيد بزيوات/ فرانس برس)
سيشوني قبل لقاء مالي وزامبيا، 22 ديسمبر 2025 (عبد المجيد بزيوات/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعرب مدرب زامبيا موزيس سيشوني عن استيائه من التحكيم في مباراة فريقه ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025، مشيراً إلى توزيع البطاقات الصفراء بشكل غير عادل ضد لاعبي زامبيا.
- سيطر المنتخب المغربي على المباراة وفاز بثلاثية نظيفة، متصدراً المجموعة الأولى بسبع نقاط، وتأهل برفقة مالي لدور الـ16، بينما ودعت زامبيا البطولة بعد تذيلها الترتيب بنقطتين.
- تأهلت منتخبات المغرب، مالي، مصر، جنوب أفريقيا، نيجيريا، الجزائر، السودان، وبوركينا فاسو للأدوار المقبلة، ويسعى المغرب لتحقيق لقبه الثاني في البطولة.

أعرب مدرب منتخب زامبيا موزيس سيشوني (48 عاماً)، عن غضبه من التحكيم، خلال لقاء فريقه أمام نظيره منتخب المغرب، خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بعدما قال المدرب في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد بعد المباراة التي أقيمت بملعب مولاي عبد الله: "فيما يتعلق بالتحكيم فإنّه كان غير مقبول، والجميع شاهد كيف وزّعت البطاقات الصفراء في اتجاه واحد فقط"، (يقصد البطاقات كانت تمنح فقط للاعبي زامبيا).

وتابع: "آسَف للطريقة التي أدار بها هذا الحكم اللقاء"، واختتم سيشوني تصريحاته قائلاً: "احترمنا المغرب بشكل مبالغ فيه. بعض لاعبيهم معروفون بمستواهم العالي، ونحن لدينا العديد من اللاعبين الشباب، ولكن لا بدّ لي أيضاً من تهنئة المغرب". وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم المواجهة بثلاثية نظيفة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب مالي، الذي صعد برفقته لدور الـ16 في البطولة.

وليد الركراكي في ملعب الأمير مولاي عبد الله، 29 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الركراكي يوجه رسالة خاصة لمشجعي المغرب: الآن يبدأ الاختبار الحقيقي

ولحق منتخب المغرب، بكلّ من مالي ومصر وجنوب أفريقيا (المجموعة الثانية) ونيجيريا (الثالثة) والجزائر (الخامسة) والسودان وكذلك بوركينا فاسو. وسيلاقي "أسود الأطلس" خصمهم الذي لم يُحدد بعد يوم الأحد المقبل، في حين يسعى "أسود الأطلس" للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 1976، فيما ودع منتخب زامبيا المسابقة التي توج بها عام 2012، بعدما قبع في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله مع مالي وجزر القمر في الجولتَين الأولى والثانية. 

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لقطة من لقاء تونس وتنزانيا، 30 ديسمبر 2025 (بول إليس/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

تونس تكتفي بالتعادل مع تنزانيا وتحجز بطاقة العبور لثمن نهائي "الكان"

لقطة من لقاء السودان والجزائر، 24 ديسمبر 2025 (توربيورن تاندي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب السودان يستعيد لاعبيه قبل لقاء بوركينا فاسو وهذه وضعية حارسه

صورة لمجسم جائزة أفضل لاعب في المباراة بـ"الكان" (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال أمم أفريقيا.. ما قصة الكأس الجديدة؟