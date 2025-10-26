مدرب ريال مدريد السابق يحطم أرقام تعاقدات المدربين في اليونان

26 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 16:51 (توقيت القدس)
بينيتيز خلال تقديمه مدرباً لباناثينايكوس، 25 أكتوبر 2025 (جيورغوس أرابيكوس/Getty)
- عاد المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز إلى الساحة بتوقيعه عقداً مع باناثينايكوس اليوناني، بعد غيابٍ دام أكثر من عام، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية.
- وقع بينيتيز عقداً لمدة عامين ونصف بقيمة 4.4 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، ليصبح المدرب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري اليوناني، في خطوة استراتيجية لإعادة باناثينايكوس إلى القمة.
- يهدف باناثينايكوس إلى الاستفادة من خبرة بينيتيز في إدارة الأزمات وبناء المشاريع، لاستعادة الألقاب محلياً والتقدم أوروبياً، خاصة في الدوري الأوروبي.

عاد المدرب الإسباني المخضرم رافاييل بينيتيز (65 عاماً) إلى الواجهة من جديد بعد توقيعه عقداً رسمياً مع نادي باناثينايكوس اليوناني، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية عقب ابتعادٍ دام أكثر من عام منذ تجربته الأخيرة مع سيلتا فيغو. ويأمل بينيتيز، الذي سبقت له قيادة ريال مدريد وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أن يستعيد بريقه في الملاعب القارية ويقود الفريق اليوناني نحو تحقيق إنجازات تعيد اسمه إلى دائرة الأضواء مجدداً.

ولم تكن عودة بينيتيز إلى التدريب عادية، إذ دخل من خلالها تاريخ الدوري اليوناني بعدما وقع عقداً مدته عامان ونصف عام مع نادي باناثينايكوس مقابل راتبٍ سنوي ضخم يُقدّر بنحو 4.4 ملايين جنيه إسترليني، وفق ما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية الأحد.

ويُعد هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المحلية، ليصبح بينيتيز المدرب الأعلى أجراً في اليونان متفوّقاً على جميع من سبقوه. وأكد رئيس النادي يانيس ألاوفوزوس والمدير الرياضي الإيطالي فرانكو بالديني أن التعاقد مع بينيتيز لم يكن خطوة عابرة، بل مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى إعادة باناثينايكوس إلى قمة الكرة اليونانية قبل انتقاله إلى ملعبه الجديد في فوتانيكوس عام 2027.

ويراهن باناثينايكوس على خبرة بينيتيز الواسعة في إدارة الأزمات وبناء المشاريع طويلة الأمد، إذ لم يتذوّق النادي طعم التتويج بلقب الدوري منذ عام 2010. وتؤكد إدارة النادي أن الهدف الرئيسي للموسم الحالي هو إعادة الفريق إلى منصة التتويج محلياً، والتقدّم أوروبياً لاستعادة مكانته بين كبار القارة، خاصة أن الفريق يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وهي المسابقة التي يعرفها بينيتيز جيداً، إذ سبق أن توّج بها مع ليفربول وتشلسي.

