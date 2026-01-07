- يحيط الغموض بهوية المدير الفني الجديد لمنتخب تونس بعد مغادرة سامي الطرابلسي إثر الخروج من كأس أمم أفريقيا 2025. ترفض وزارة الشباب والرياضة التونسية التعاقد مع مدرب أجنبي لأسباب مادية، بينما يسعى اتحاد كرة القدم لتوقيع مدرب أوروبي بتمويل من فيفا. - الاجتماع المرتقب بين الوزارة والاتحاد سيكون حاسماً لتحديد جنسية المدرب الجديد، مع اقتراح قائمة من المدربين التونسيين مثل معين الشعباني وأنيس بوجلبان. - يواجه الاتحاد التونسي ضغوطاً جماهيرية للعودة إلى المدرسة الأجنبية لتعزيز فرص المنتخب في كأس العالم المقبلة، مع ترشيح الفرنسي سيباستيان ديسابر كخيار محتمل.

يحيط الغموض بهوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف سامي الطرابلسي (57 عاماً)، في قيادة منتخب تونس بعدما غادر الأخير مهامه إثر المشاركة المخيبة للفريق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، وذلك من الدور ثمن النهائي إثر الهزيمة من مالي بركلات الترجيح.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" اليوم الأربعاء، فإنّ وزارة الشباب والرياضة التونسية ترفض إلى حد الآن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي لأسباب مادية بالأساس، رغم أنّ اتحاد كرة القدم في تونس يرغب بشدة في التوقيع مع مدرب أوروبي، ويعول على المنحة التي سيحصل عليها من الاتحاد الدولي (فيفا)، مقابل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بهدف تمويل الصفقة.

وستكون نتيجة الاجتماع المرتقب بين الطرفين حاسمة لتحديد جنسية المدرب الجديد، إذ تشير آخر التطورات إلى أنّ الوزارة اقترحت قائمة موسعة من المدربين التونسيين، يتقدمهم المدير الفني الحالي لفريق نهضة بركان المغربي معين الشعباني، على أن يساعده في مهامه مدرب ترجي جرجيس الحالي أنيس بوجلبان، الذي سبق أن تعاقد مع الاتحاد التونسي لقيادة المنتخب الأولمبي بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل، ويوجد في القائمة أسماء أخرى، مثل نبيل معلول وراضي الجعايدي ونصر الدين نابي ونبيل الكوكي.

ويسعى الاتحاد التونسي، خلال هذا الاجتماع، إلى اقناع الوزارة بمدرب أجنبي، إذ يعتبر اسم المدير الفني الحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الفرنسي سيباستيان ديسابر، في الصفوف الأولى لترشيحات الاتحاد التونسي، بالإضافة إلى العديد من المدربين الآخرين من جنسيات مختلفة، رغم أنّ الكفة في هذا الملف قد تميل في نهاية الأمر إلى مدرب تونسي. ويواجه الاتحاد التونسي مطالب جماهيرية عريضة تنادي بعدم الاستمرار في التعويل على المدرب المحلي والعودة مرة أخرى إلى المدرسة الأجنبية وذلك لتعزيز حظوظ المنتخب في نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث ينافس "نسور قرطاج" في مجموعة صعبة تضم كلاً من هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي.