- خلال مباراة تشلسي وباريس سان جيرمان، أثار مدرب تشلسي ليام روزينيور سخرية عندما سلّم لاعبه ورقة تعليمات تكتيكية رغم تأخر فريقه 8-2 وقرب نهاية المباراة. - استخدام الملاحظات المكتوبة في كرة القدم ليس جديداً، حيث تُستخدم لتجنب التجسس أو عندما يكون اللاعب بعيداً عن دكة الاحتياط، لكنها قد تؤدي لمواقف طريفة. - في بعض الحالات، أثبتت الملاحظات المكتوبة فعاليتها، مثلما حدث في كأس العالم 2006 مع حارس ألمانيا يانس ليمان، مما ساعد فريقه على الفوز.

أثار تصرف مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، ليام روزينيور، سخرية واسعة على منصّات التواصل. فخلال الشوط الثاني من مباراة "البلوز" مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، سلّم روزينيور لاعبه الأرجنتيني، أليخاندرو غارناتشو، ورقة تضمّنت ملحوظات. وقام لاعب مانشستر يونايتد السابق بدور الوسيط، ناقلاً التعليمات إلى زميليه توسين أدارابيويو ثم مويسيس كايسيدو.

وأصبح مشهد روزينيور وهو يدوّن الملاحظات المكتوبة على مقعده في دكة الاحتياط، موضوعاً للعديد من الصور الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما أشار إليه موقع أر.أم.سي الفرنسي أمس الخميس، إذ تخيّل البعض ليام روزينيور مدرب نادي تشلسي الإنكليزي يكتب في مذكراته، بينما تخيله آخرون يكتب قائمة مشتريات، أو حتى يرسم رسومات عشوائية أثناء انتظار صافرة النهاية.

كما تساءل العديد من مشجعي تشيلسي عن جدوى هذه التعليمات عندما كانت النتيجة الإجمالية 8-2 ولم يتبق سوى ست دقائق على نهاية المباراة. بعد المباراة، لم يعلق ليام روزينيور على طبيعة ملاحظاته. لكنه دافع عن نفسه ضد صيحات الاستهجان من الجمهور، الذين انتقدوه لإجرائه ثلاثة تبديلات للاعبين أساسيين (كول بالمر، جواو بيدرو، إنزو فرنانديز) في الدقيقة الستين تقريباً. وقد ودع تشلسي المسابقة، إذ لم يكن قادراً على الصمود أمام قوة الفريق الفرنسي الذي تألق ذهاباً وإياباً.

ولجأ بعض المدربين في عديد المناسبات، إلى تمرير توجيهاتهم إلى اللاعبين عبر ملاحظات مكتوبة، تفادياً للتجسس، أو عندما يكون اللاعب بعيداً عن دكة الاحتياط، ولكن هذه الطريقة التي تساعد في التواصل، ورّطت بعض المدربين. ففي عام 2016، كان فريق هدرسفيلد تاون متأخراً بهدف دون رد أمام شيفيلد وينزداي. ونتيجة لذلك، قام مدرب هدرسفيلد، ديفيد فاغنرن، بتوزيع ورقة تحتوي على تعليمات تكتيكية.

وراجع لاعبو هدرسفيلد الخطة بسرعة، ولكن ما إن وصلت إلى إلياس كاتشونغا، حتى انتزعها منه روس والاس، لاعب شيفيلد وينزداي، بسرعة البرق. بدا كاتشونغا مستمتعاً بالموقف، على عكس إلياس كاتشونغا الذي لم يتقبل المزحة. ورغم جهود المدرب ديفيد فاغنرن وفريقه، بقيت النتيجة النهائية 1-0 لصالح فريق كاتشونغا، حسب ما نقله موقع لانفو الفرنسي.

وفي عام 2020، خلال مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب التي انتهت بالتعادل (1-1)، التقطت الكاميرا مشهداً غريباً للاعب خط الوسط السنغالي الدولي بادو ندياي وهو يأكل ورقة تحتوي على تعليمات تكتيكية. فقد صوّر ندياي نفسه وهو يأكل ورقة تحمل تعليمات تكتيكية أرسلها له مدربه حسين تشيمشير عبر الظهير الأيسر التشيكي فيليب نوفاك، حسب تقرير موقع أر.أم.سي الفرنسي.

وخلال كأس العالم 2006، صنع حارس ألمانيا، يانس ليمان الحدث في مباراة ربع النهائي أمام الأرجنتين، بعد أن استعان بورقة جرى إعدادها من الجهاز الفني توضّح مكان تسديد لاعبي الأرجنتين الركلات، وفعلاً نجح في مساعدة منتخب بلاده، وصنّف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصرف ليمان واستعانته بالورقة من بين اللحظات المثيرة في تاريخ البطولة.