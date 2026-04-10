مدرب تشلسي الإنكليزي مهدد بالمغادرة لهذا السبب

- يواجه مدرب تشلسي الجديد، ليام روسينيور، خطر الإقالة قبل نهاية موسم 2025-2026 إذا لم يحقق التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الشرط الوحيد الذي حددته إدارة النادي لبقائه. - يحتل تشلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الخامس، ويحتاج للفوز في المباريات السبع المتبقية لتحقيق هدف التأهل. - قاد روسينيور تشلسي في 20 مباراة منذ تعيينه في يناير 2026، محققًا نسبة انتصارات بلغت 55%، مع تحديات كبيرة في المباريات المقبلة.

يواجه مدرب نادي تشلسي الإنكليزي الجديد، ليام روسينيور (41 سنة)، خطر المغادرة قبل نهاية الموسم الحالي 2025-2026، رغم استلامه مهمة تدريب نادي البلوز أخيراً، وذلك في حال لم يُحقق الشرط الوحيد الذي حددته إدارة النادي الإنكليزي.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، فإن إدارة نادي تشلسي الإنكليزي تنتظر النتيجة النهائية التي سيُحققها المدرب، ليام روسينيور (41 سنة)، من أجل تحديد مصيره في الموسم الكروي المقبل، خصوصاً مع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها النادي الإنكليزي في الموسم الحالي وابتعاده عن المنافسة في جميع البطولات المحلية والأوروبية ما عدا خوض نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي أمام ليدز يونايتد.

وبحسب المعلومات المذكورة، فإن روسينيور مُهدد بمغادرة تشلسي قبل نهاية الموسم في حال فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو الشرط الوحيد الذي حددته إدارة النادي اللندني من أجل بقاء المدرب الإنكليزي في منصبه، ورغم صعوبة المهمة، فإن نادي البلوز يملك فرصة كبيرة من أجل التأهل إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.

ويحتل نادي تشلسي الإنكليزي حالياً المركز السادس في ترتيب البريمييرليغ برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الخامس برصيد 49 نقطة (آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال بشكل مباشر)، وبفارق ست نقاط كاملة عن فريق أستون فيلا الرابع (54 نقطة)، وبفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الثالث (55 نقطة)، وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وبفارق 22 نقطة عن المتصدر أرسنال (70 نقطة).

وتتبقى لنادي تشلسي سبع مباريات قوية وصعبة من أجل تحقيق هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ سيلعب على أرضه أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ32، ثم مانشستر سيتي على أرضه أيضاً في الجولة الـ33، وبعدها يواجه برايتون خارج أرضه في الجولة الـ34، ثم يلعب ضد نوتينغهام فوريست في الجولة الـ35 على أرضه، ويلعب ضد ليفربول في الجولة الـ36 في ملعب أنفيلد، ثم يخوض الجولة الـ37 أمام توتنهام خارج الأرض، ويلعب الجولة الـ38 والأخيرة أمام سندرلاند.

يُذكر أن نادي تشلسي الإنكليزي تعاقد مع المدرب الإنكليزي، ليام روسينيور، في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني 2026، وحتى الآن قاده في 20 مباراة (فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر سبع مباريات)، وبلغت نسبة انتصاراته حتى الآن 55%.