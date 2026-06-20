مدرب تركيا مصدوم لمغادرته المونديال بعد مباراتين فقط

- عبّر المدرب فينتشنزو مونتيلا عن خيبة أمله بعد خروج تركيا المبكر من كأس العالم 2026، رغم الأداء الهجومي القوي، حيث خسر الفريق أمام باراغواي بهدف نظيف. - أشار مونتيلا إلى أن الفريق صنع العديد من الفرص لكن لم يتمكن من التسجيل، مؤكداً على شغف وروح اللاعبين العالية، رغم عدم تحقيق النتائج المرجوة. - أكد مونتيلا على أهمية اكتساب عادة المشاركة في البطولات الكبرى، مشيراً إلى أن كرة القدم ليست منطقية، مما يجعلها الرياضة الأجمل في العالم.

تحدث مدرب منتخب تركيا الأول الإيطالي فينتشنزو مونتيلا (52 سنة) بحسرة بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام منتخب باراغواي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ليُودع المونديال سريعاً رغم أرقامه الهجومية القوية.

وقال مونتيلا في أولى كلماته أمام الصحافيين في المؤتمر الصحافي الخاص بعد المباراة فجر السبت: "نصنع الفرص، لكن الكرة لا تدخل المرمى لسبب ما. الفريق الآخر يستغل فرصه ويسجل. إنه لأمر صادم حقاً أن نودع كأس العالم بعد مباراتين فقط. كان بإمكاننا بالتأكيد أن نكون أكثر دقة، لكنني لا أشعر أنني في وضع يسمح لي بتوجيه أي لوم للاعبين. أحب هؤلاء اللاعبين الآن أكثر مما كنت أحبهم من قبل لأنهم أظهروا شغفاً وروحاً عالية".

وأضاف مونتيلا في حديثه بحسرة عن خروج تركيا من المونديال باكراً وقال: "كرة القدم ليست منطقية. وهذا ما يجعلها أجمل رياضة في العالم. ربما أثر علينا الغياب الطويل ثم العودة، حتى دون وعي، ضغوط المشاركة في بطولة كبيرة بعد غياب طويل. علينا أن نكتسب عادة المشاركة في البطولات الكبرى. وأعتقد أن الأمور ستتحسن انطلاقاً من ذلك".

يُذكر أن منتخب تركيا صنع مع مونتيلا أرقاماً هجومية كبيرة في أول مباراتين من مونديال 2026 أمام كل من أستراليا وباراغواي، حيثُ صنع الفريق 62 تسديدة ومحاولة مقابل خلقه أكثر من سبع فرص خطيرة للتسجيل، بينما بلغت نسبة الأهداف المتوقعة للمنتخب التركي حوالي (3,58 أهداف)، ومع ذلك، أنهى المنتخب التركي رحلته في المونديال بخسارتين وصفر أهداف وصفر نقاط.