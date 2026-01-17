مدرب النصر يشعل غضب الهلاليين بتصريحات مثيرة للجدل

أثار تصريح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر السعودي، بأن الغريم التقليدي الهلال يتمتع بقوة سياسية، جدلا، واعتبره متصدر الدوري السعودي لكرة القدم بمثابة "افتراءات" بحسب بيان رسمي أصدره الأخير.

وبعدما كان فريق البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدرا للدوري السعودي لفترة طويلة، تعرض لنكسة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث تعادل مرة ثم خسر 3 مباريات تواليا، ليصبح بعيدا عن الهلال المتصدر بفارق كبير يبلغ 7 نقاط بعد 14 مرحلة على انطلاق البطولة. واعتبر المدرب البرتغالي جيسوس الذي قاد الهلال إلى لقب الدوري في 2024، أن فريقه عانى من أخطاء تحكيمية، كان لها تأثير واضح خلال المباريات الأخيرة التي تعادل فيها مع الاتفاق 2-2، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية ثم الهلال.

ورغم إشاراته إلى الأخطاء التحكيمية، شدد جيسوس خلال المؤتمر الصحافي قبل ديربي النصر والشباب، الذي يقام اليوم السبت، على أنه لا يحمل الحكام المسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج، معترفا بوجود أخطاء فنية جماعية وفردية ساهمت في تعثر الفريق. وحول اختلاف تعامل لاعبي النصر مع الحكام مقارنة ببعض الفرق الأخرى، قال: "فريقي لا يمتلك ذات النفوذ خارج الملعب".

ورد الهلال في بيان رسمي مساء الجمعة مبديا "شجبه للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها جيسوس تجاه نادي الهلال".وتابع الهلال في بيانه: "تضمّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة". وشدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن "تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي"، ذاكرةً أنها بصدد "رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

من جانبه رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي الهلال كاتبا على منصة إكس: "يقول جيسوس مبررًا خسارة الصدارة بأن النصر لا يملك قوة الهلال (السياسية) فليته يوضح لنا كونه درب الفريقين ما هي هذه القوة السياسية بالضبط؟ وإن كانت قوة الهلال سببها سياسي، فهل هذا يعني أن ما أنجزه الهلال مع جيسوس قبل موسمين لا دور له فيه بل تلك القوة السياسية؟". وتابع: "كذلك أين كانت تلك القوة السياسية المزعومة الموسم الماضي، عندما فشل الهلال فشلًا ذريعًا مع جيسوس وخسر الدوري وكأس الملك، وخرج من النخبة الآسيوية التي فاز بها الأهلي؟ تصريح غريب ومسيء لا ينبغي تجاهله".

من جانبه، كتب نجم الهلال ورئيسه السابق سامي الجابر على منصة إكس دون أن يسمي جيسوس: "تصريح غير موفق، ولا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام، خصوصًا على كيان كالهلال. كلي ثقة في الأعزاء في إدارة النادي بقيادة الأمير نواف بن سعد، بأنهم سيحفظون حق الهلال، ويدافعون عن اسمه وتاريخه، ويتخذون ما يلزم بما يليق بمكانته وقيمته". وكان الجابر تعاقد مع جيسوس لتدريب الهلال في الفترة الأولى إبان رئاسته الهلال في 2018، ليصبح الفريق الأزرق أول ناد يدربه جيسوس خارج البرتغال.