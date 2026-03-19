مدرب النشامى يستدعي فيصل وصبرا لتشكيلة الأردن

- أعلن المدرب المغربي جمال سلامي قائمة المنتخب الأردني لكرة القدم استعداداً لمباراتي كوستاريكا ونيجيريا في الدورة الدولية الودية بأنطاليا، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026، وشملت القائمة 26 لاعباً. - عودة بهاء فيصل، مهاجم نادي الوعب القطري، شكلت مفاجأة كبيرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث يعول عليه سلامي لتعويض غياب يزن النعيمات وعلي علوان المصابين. - سيغادر المنتخب إلى أنطاليا لمواجهة كوستاريكا ونيجيريا، ويخطط لخوض مباريات ودية أخرى ضد سويسرا وكولومبيا قبل المشاركة في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، قائمة اللاعبين استعداداً لمباراتي كوستاريكا ونيجيريا، ضمن الدورة الدولية الرباعية الودية التي تقام في مدينة أنطاليا التركية، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

‎وضمت القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الرحمن سليمان، عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، يوسف أبو الجزر، أحمد عساف، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد طه، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وبهاء فيصل.

وشكلت عودة بهاء فيصل، مهاجم نادي الوعب القطري، مفاجأة كبيرة إلى تشكيلة منتخب الأردن، وذلك في ظل الغياب المؤثر للثنائي يزن النعيمات وعلي علوان بسبب الإصابة. وخاض فيصل (30 عاماً)، 58 مباراة دولية بقميص "النشامى" سجل خلالها 18 هدفاً، حيث كان ظهوره الأخير قبل نحو خمس سنوات، وتحديداً في كأس العرب في قطر، وأصيب خلالها بقطع في الرباط الصليبي.

وبرز فيصل، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي الوعب المنافس في الدرجة الثانية القطرية، باعتباره الخيار الأمثل لمدرب المنتخب المغربي جمال سلامي، الذي استدعى بدوره أيضا المهاجم الشاب إبراهيم صبرا (20 عاماً)، المنتقل حديثا على سبيل الإعارة لفريق لوكوموتيفا زغرب الذي يحتل المركز السابع في الدوري الكرواتي.

ويعول سلامي على هذا الثنائي لتعويض غياب لاعبَين بارزَين، هما النعيمات المصاب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته الأخيرة بكأس العرب 2025، وعلوان المُصاب أيضا بقطع في أربطة الكاحل خلال مباراة فريقه السيلية أمام الغرافة في الدوري القطري، قبل نحو شهر ونصف، وسط شكوك كبيرة حول لحاقهما بالاستحقاق المونديالي.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى أنطاليا مساء الأحد المقبل، حيث يلتقي منتخب النشامى مع كوستاريكا مساء يوم 27 مارس/ آذار الحالي، فيما يواجه نيجيريا مساء الثلاثاء 31 من الشهر ذاته. وبحسب برنامج المنتخب الأردني، فإن آخر تجمع له قبل خوض نهائيات كأس العالم يتضمن خوص مباراتين وديتين أخريين أمام سويسرا الأحد في 31 أيار/مايو في مدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا في السابع من يونيو/ حزيران في سان دييغو، على أن يستقر بعدها في معسكره الرسمي خلال النهائيات في مدينة بورتلاند الأميركية. وينافس "النشامى" للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين بطلة العالم والجزائر والنمسا.