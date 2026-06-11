- مدرب منتخب النرويج، ستالي سولباكين، ينتقد "النفاق" المحيط بالسياق السياسي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد احتجاز لاعب العراق أيمن حسين في مطار شيكاغو. - سولباكين يشير إلى إمكانية التعامل بشكل مختلف مع الموقف، مشيراً إلى التوترات السياسية بين الدولة المضيفة وإيران، وتأثيرها على الأحداث الرياضية. - النرويج تشارك في كأس العالم لأول مرة منذ 1998، وتستعد لمواجهة العراق في 16 يونيو، تليها مباريات ضد السنغال وفرنسا.

تحدث مدرب منتخب النرويج لكرة القدم ستالي سولباكين، الخميس، عن وجود "نفاق" عام يحيط بالسياق السياسي لمنافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وذلك بعد المعاملة التي تعرض لها لاعب منتخب العراق أيمن حسين لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. وقد تم احتجاز اللاعب لمدة سبع ساعات من قبل عناصر الجمارك وشرطة الحدود الأميركية في مطار شيكاغو مساء الجمعة الماضي لدى وصوله مع المنتخب العراقي، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات حادة.

ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي تصريحات سولباكين خلال مؤتمر صحافي في جرينسبورو (نورث كارولينا)، حيث أقام منتخب النرويج معسكره الأساسي، وعندما سئل عن موقفه مما تعرض له أيمن حسين من معاملة، رد قائلاً: "نتفق جميعاً على أنه لم يكن ضرورياً (ما حصل مع اللاعب العراقي)، وأنه كان من المُمكن القيام بأشياء كثيرة بشكل مختلف، لكننا جميعاً منافقون. لكن هناك كأس عالم هنا ونحن هنا للعب كرة القدم". وعندما سُئل عما يقصده بعبارة "الكثير من الأشياء التي كان من المُمكن أن تكون مختلفة"، أجاب: "كل شيء، بدءاً من حقيقة أن الدولة المضيفة في حالة حرب مع دولة أخرى (إيران)، إلى بقية الصعوبات مثل تلك التي تحدثنا عنها للتو (ملف أيمن حسين)".

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وستلعب النرويج في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998، وتواجه في مباراتها الأولى منتخب العراق في 16 يونيو/حزيران، ولهذا تمّ طرح السؤال على المدرب النرويجي بشأن أيمن حسين، بما أنه يُعتبر نجم "أسود الرافدين"، ثم ستلعب النرويج أمام السنغال في 22 يونيو، ومع فرنسا في 26 يونيو، وقد خاض رفاق إيرلينغ هالاند منذ أيام قليلة مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، وانتهت متعادلة (1ـ1).