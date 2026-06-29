مدرب المغرب يتحدى هولندا: لا نخشى أي منافس

- محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، يرفع راية التحدي قبل مواجهة هولندا في دور الـ32 لكأس العالم 2026، مؤكدًا على أهمية المباراة وصعوبتها، ومشيرًا إلى قوة المنتخب الهولندي وشغف الجماهير المغربية. - الفائز من مباراة المغرب وهولندا سيتأهل لمواجهة كندا في دور الـ16، بعد فوز كندا على جنوب أفريقيا 1-0، مما يجعلها تصل لهذا الدور لأول مرة في تاريخها. - يعوّل المغاربة على استعادة نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، لبريقه لمساعدة "أسود الأطلس" في تخطي عقبة هولندا، خاصة بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا.

رفع المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي (49 عاماً)، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقررة فجر يوم الثلاثاء (4 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة).

وصرح وهبي عبر قناة "بي إن سبورتس"، اليوم الاثنين: "تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، أي مواجهة إقصائية تكون صعبة مهما كان المنافس. نحن سعداء بما حققناه، إذا تطورنا، سنذهب بعيداً في كأس العالم، هذا هو هدفنا". وأشار "منتخب هولندا منافس قوي ومميز، يعرفنا ونعرفه جيداً، ونتسلح بشغف جماهيرنا، والتطلع لمواصلة ما حققناه بالتأهل لقبل النهائي في مونديال 2022، وجماهيرنا تثق بنا". وختم محمد وهبي تصريحاته بالقول "نتطلع لتقديم أفضل مستوى ممكن، لا نخشى أي منافس، إنها مواجهة من العيار الثقيل، ولكن لا يوجد منتخب لا يُهزم، سنخوض المباراة بهذه العقلية".

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ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1 - صفر، مساء الأحد، لتبلغ دور الـ 16 لأول مرة في تاريخها. ويعلّق المغاربة آمالهم على استعادة نجم ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز لبريقه في الوقت المناسب ومساعدة "أسود الأطلس" في تخطي عقبة "الطواحين" الهولندية في مدينة مونتيري المكسيكية في دور الـ32. وبقي دياز، الذي فرض نفسه نجماً لكأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي باختياره أفضل لاعب وهداف المسابقة (5 أهداف)، صائماً عن هز الشباك مكتفياً بتمريرتين حاسمتين.