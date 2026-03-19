مدرب المغرب محمد وهبي يهنئ بفوز بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا: مستحق

أشاد المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، اليوم الخميس، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، ووصفه بـ"المستحق"، لكنه أكد أن تركيزه على المستقبل. وقال وهبي في مؤتمر صحافي في سلا للكشف عن لائحة اللاعبين المدعوين إلى مباراتين وديتين نهاية مارس/آذار: "أود أن أهنئ جميع المغاربة والطاقم التقني واللاعبين والاتحاد بالخبر المفرح والمستحق والذي أسعد الجميع". وأضاف: "المهم بالنسبة لي هو التركيز على الحاضر والمستقبل، هدفي هو جعل أداء الفريق جيداً في كأس العالم"، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وتولى وهبي تدريب "أسود الأطلس" قبل أسبوعين خلفاً لوليد الركراكي، بعد فشل المنتخب المغربي في إحراز لقب كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه في يناير/كانون الثاني الماضي بخسارة المباراة النهائية أمام السنغال 0-1. لكن لجنة الاستئناف في كاف فاجأت الجميع، وأعلنت مساء الثلاثاء اعتبار السنغال منسحباً من النهائي، و"اعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون رد" لصالح المغرب. وهو ما يعني تتويج هذا الأخير باللقب، في انتظار حسم الموضوع من طرف محكمة التحكيم الرياضي، التي أعلن الاتحاد السنغالي اللجوء إليها.

واعتبر الاتحاد السنغالي القرار "جائراً"، فيما أشاد الاتحاد المغربي به، مؤكداً أنه "يصبّ في اتجاه احترام القواعد". واشتعلت الأزمة بنهاية المباراة النهائية في الرباط، حين احتسب الحكم الكونغولي الديمقراطي جان-جاك ندالا ركلة جزاء للمضيف في نهاية الوقت الأصلي، بعد إلغائه هدفاً لزملاء ساديو ماني، فهدد السنغاليون بالانسحاب وغادروا أرض الملعب، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة التي شهدت إهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين صبا في مصلحة أسود التيرانغا في نهاية المطاف.

وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني، فرضت اللجنة التأديبية للكاف في قرار ابتدائي سلسلة عقوبات مالية انضباطية على اتحادي البلدين، بلغت مئات آلاف اليوروهات، من دون المساس بالنتيجة النهائية حينها، وذلك بسبب "سلوك غير رياضي"، لكن المغرب استأنفه. ويخوض المنتخب المغربي، المصنف ثامناً عالمياً وأول أفريقياً في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2026 إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.