مدرب الكاميرون السابق يهاجم إيتو: شخص نرجسي ومغرور

هاجم مدرب الكاميرون السابق، مارك بريس (63 عاماً)، رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو (44 عاماً) بعد إقالته من منصبه، ووصفه بأنه شخص نرجسي ومغرور. وأكد بريس أن قرارات إيتو أثرت سلباً في استعدادات المنتخب قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وانتقد بريس في تصريحاته لموقع أفريك فوت، المختص في كرة القدم الأفريقية، الاثنين، استبعاد لاعبين أساسيين مثل أندريه أونانا، إريك ماكسيم شوبو موتينغ، وفنسنت أبو بكر من قائمة المنتخب، واعتبر أن هؤلاء اللاعبين يمثلون روح الفريق ويملكون قدرة على مواجهة التحديات الصعبة. وقال: "إيتو أبعد اللاعبين القياديين لأنه يريد فرض إرادته، وهذا لا يدهشني من شخص نرجسي يعتقد أنه الأجمل والأقوى دائماً". وأوضح بريس أن غياب هؤلاء اللاعبين سيؤثر بفرص المنتخب في المنافسة، وخصوصاً أن بعضهم يتمتع بخبرة دولية كبيرة وقدرة على قيادة الفريق في اللحظات الحاسمة. وأضاف: "من الصعب خوض بطولة بهذا المستوى دون حارس عالمي أو لاعب قادر على قلب الموازين مثل أبو بكر".

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن خلافه مع إيتو لم يقتصر على اختيارات اللاعبين فقط، بل شمل أسلوب الإدارة بأكمله، وأكد أن القرارات الفردية التي اتخذها رئيس الاتحاد أثرت في الفريق وخلقت توتراً غير ضروري قبل انطلاق البطولة، واعتبر أن الاتحاد يحتاج إلى قيادة أكثر توازناً واحتراماً للاعبين والجهاز الفني. وكشف بريس أيضاً عن أنه، رغم الإقالة، لا يزال مرتبطاً بعقد مع المنتخب حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، ولم يتلق أي إشعار رسمي من وزارة الرياضة بشأن إنهاء العقد، ما يعكس حالة الفوضى داخل إدارة الاتحاد. وقال: "وزارة الرياضة لم تتخذ أي إجراء رسمي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويطرح تساؤلات عن شفافية القرارات المتخذة".

وتابع بريس: "النجوم يحتاجون إلى بيئة مستقرة، وليس إلى رئيس يتصرف وفق مزاجه الشخصي، وهذا ما يميز شخصاً نرجسياً ومغروراً". وأكد أن المنتخب يحتاج إلى التكاتف والالتزام الجماعي أكثر من أي وقت مضى لضمان تقديم مستوى يليق بتاريخ الكرة الكاميرونية. واختتم المدرب البلجيكي حواره، قائلاً: "كرة القدم ليست فقط أسماءً كبيرة أو شعارات، بل احترام للمواهب والقيادة الحكيمة". ودعا جميع المسؤولين إلى إعادة النظر في طريقة إدارة المنتخب قبل انطلاق البطولة. ويبقى المنتخب الكاميروني أمام اختبار حقيقي قبل كأس أمم أفريقيا، إذ يحتاج إلى قيادة متوازنة واحترام للاعبين أكثر من أي وقت مضى. ويكشف صدام بريس مع إيتو أن النجوم لا يمكن أن يزدهروا في بيئة تسودها النزعة الفردية، ويؤكد أن الاستقرار والتكاتف الجماعي مفتاح نجاح الفريق في البطولة المقبلة.