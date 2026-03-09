مدرب العراق يوجّه رسالة جديدة إلى "فيفا" بشأن ملحق المونديال

- طلب مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، تأجيل مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 بسبب التوترات في الشرق الأوسط وصعوبة مغادرة بغداد، حيث يلعب 60% من اللاعبين داخل العراق، ويعيش الطاقم الطبي في قطر، مما يعقد الحصول على تأشيرات المكسيك. - ألغيت خطط إقامة معسكر تحضيري في الولايات المتحدة بسبب عدم القدرة على مغادرة بغداد، مما يعيق التحضيرات اللازمة للتأقلم مع الظروف الجديدة، ويطالب أرنولد الفيفا باتخاذ قرار سريع. - يقترح أرنولد أن تلعب سورينام ضد بوليفيا، بينما يواجه العراق الفائز لاحقًا، لضمان التحضير الجيد، مشيرًا إلى التواصل الجيد مع الفيفا والاتحاد رغم التحديات.

أوضح مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم الأسترالي غراهام أرنولد للاتحاد الدولي لكرة القدم السبب وراء طلبه تأجيل مواجهة أسود الرافدين مع الفريق الفائز من مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بسبب احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر الاتحاد العراقي للعبة تصريحات المدرب أرنولد الجديدة على حسابه فيسبوك اليوم الاثنين، حيث قال: "عندما تحقق النجاح في أي شيء تفعله في الحياة، فإن ذلك يتطلب الكثير من التخطيط والتحضير، وفي الوقت الحالي، لا يمكننا القيام بذلك. إذا أقيمت المباراة في المكسيك، فسنواجه صعوبة في الخروج من بغداد. حوالي 60% من اللاعبين يلعبون داخل العراق، وجميع أفراد الجهاز المساعد يعيشون في العراق. أما الطاقم الطبي، فيعيش في قطر، ونحن نواجه حالياً صعوبات في الحصول على تأشيرات المكسيك".

وتابع أرنولد تصريحاته: "كانت خطتي الأولى قبل كلّ هذا أن نقيم معسكراً تحضيرياً صغيراً في الولايات المتحدة للتأقلم مع فارق التوقيت والطقس والظروف هناك. لكن كلّ ذلك ألغي الآن، فقد تم إلغاء المعسكر التحضيري لأننا لا نستطيع مغادرة بغداد. أعتقد أنّ على فيفا اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن، لأن الوضع الحالي غير عادل قليلاً بالنظر إلى ما سنضطر للمرور به".

وأضاف مدرب منتخب أستراليا السابق: "إذا لم نتمكن من الوصول، فبإمكان سورينام أن تلعب ضد بوليفيا، ويمكننا نحن أن نلعب مع الفائز قبل كأس العالم في أميركا مباشرة، لكي نتمكن من التحضير بشكل صحيح والقيام بكلّ ما هو مطلوب لتحقيق النجاح. في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على فريقنا، أركز على المباراة لضمان جاهزية اللاعبين وكل الأمور، لكن التعقيدات الموجودة الآن تجعل عملية التحضير صعبة جداً، لقد كان التواصل مع مسؤولي فيفا جيداً جداً، وكذلك مع الاتحاد".

وختم في هذا الصدد: "نحن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة ويوماً بيوم. الأمر مُجهد، وكانت هناك ليال كثيرة بلا نوم ونحن نحاول ترتيب التخطيط بشكل صحيح، لكن من الصعب جداً القيام بذلك بينما المجال الجوي في بغداد، حيث يوجد الكثير من اللاعبين وأفراد الجهاز، لن يُعاد فتحه قبل الأول من إبريل/نيسان".