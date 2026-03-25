مدرب العراق يوجه رسالة قوية للاعبين قبل ملحق المونديال الحاسم

- يستعد منتخب العراق في معسكر بمدينة مونتيري المكسيكية لمواجهة بوليفيا أو سورينام في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد الذي يطمح لتحقيق حلم العراقيين بالتأهل. - أكد أرنولد على أهمية التركيز على الإيجابيات والفوز في المباراة، مشيدًا بالطاقة والجهود المبذولة من اللاعبين، معتبراً أن ترتيب العراق العالمي يمنحهم الأفضلية. - أشار أرنولد إلى جاهزية اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات المختلفة، داعياً إياهم لإثبات جدارتهم وإسعاد 46 مليون عراقي.

يتحضر منتخب العراق في معسكر خاص داخل مدينة مونتيري المكسيكية لمواجهة بوليفيا أو سورينام في الملحق العالمي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026. ويسعى المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، لتحقيق حلم العراقيين وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة قوية لكل اللاعبين من أجل القتال على أرض الملعب.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تصريحات لأرنولد، الذي تحدث عن مواجهة الملحق المرتقبة أمام بوليفيا أو سورينام، وعن تحضيرات اللاعبين من أجل هذه المواجهة المصيرية الحاسمة من أجل التأهل إلى مونديال 2026، الذي سيُقام هذا الصيف في ثلاثة دول، هي أميركا وكندا والمكسيك.

ووصل منتخب العراق مساء الأحد الماضي إلى مدينة مونتيري المكسيكية، قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، تحضيراً لهذه المواجهة المهمة، ليتحدث المدرب غراهام أرنولد عن التحضيرات الأخيرة، ويوجه رسالة للاعبي منتخب العراق، قال فيها: "يجب أن نركّز على الإيجابيات، والأهم أن منتخب العراق وصل إلى المكسيك. أنا فخور بالطاقة التي يبذلها اللاعبون، لدينا تركيز على شيء واحد فقط، وهو الفوز في المباراة".

وتابع أرنولد، مدرب منتخب العراق، قائلاً: "أعلم أن رحلة اللاعبين استغرقت ثلاثة أيام للسفر من بغداد إلى المكسيك، وحتى وصولهم، حظينا بيومين جيدين من الاستشفاء والراحة. حتى موعد المباراة هناك سبعة أيام، كل شيء يجب أن يسير بشكل صحيح وبصورة جيدة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن أسيطر عليه هو استعدادات المنتخب للمباراة".

وختم أرنولد تصريحاته برسالة قوية: "نحن جاهزون لمواجهة المنتخبين (بوليفيا أو سورينام)، ونملك إيماناً قويّاً، علينا ألّا ننسى أن ترتيب العراق في التصنيف العالمي أعلى من منتخبي بوليفيا وسورينام. لاعبو المنتخب العراقي في مستوى الجاهزية، لأن جميعهم يلعبون في الدوريات مع أنديتهم. اخترت مجموعة من 28 لاعباً يجب أن يتنافسوا لإثبات أنهم الأجدر بالمشاركة. مشاركة العراق في المكسيك قد تكون من حسن الحظ مرة أخرى بعد مشاركة مونديال 1986 في المكسيك أيضاً، وأنا أطلب من اللاعبين التركيز على شيء، وهو إسعاد 46 مليون عراقي".